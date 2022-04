Rafael J. Ramos Vázquez: Génesis, el libro que relata la creación del mundo por el Señor

Todas las religiones universales contienen sus principios y dogmas en escritos dictados por inspiración divina, según sus historias, y son redactados por sus respectivos profetas: la Toráh para los judíos, el Corán para los musulmanes y la Biblia para los católicos.

De todos, a mi criterio es la Biblia el libro de los libros, un manual que ha servido de base a muchas religiones. La Biblia para su compresión correcta debemos entenderla como lo hace la Iglesia Católica, que fundaron los apóstoles. Cada tomo se divide en capítulos, que a su vez se disgregan en versículos.

Esa Escritura Sagrada se fracciona en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo el primero el más voluminoso y contiene tradiciones que se transmitían oralmente de padres a hijos, materializándose después, utilizando en gran medida parte de la literatura babilónica.

El Antiguo Testamento, que consta de cinco libros, da sustento a la Biblia: empieza con el Génesis, que significa “origen”; es un relato sobre el comienzo del mundo. Principia con la Creación, ordenamiento de la tierra y concepción del hombre en seis días, y Dios descansó el séptimo denominado Sabbat, que en hebreo significa “detenerse”; es un día distinto, es santo. En ese texto se encuentran expresiones sencillas: “Dios dijo.., palabra de Dios...”, suficientes para creer todo lo relatado.

En ese escrito, según su lectura, Dios hizo el mundo para el ser humano y, lo más importante, no era construirlo sino poner un orden y la Biblia indica cómo lograrlo. La obra de Dios es perfecta y culmina con la formación del hombre, el Señor no engendró solo al varón o la mujer, sino a la pareja y en esa creación no hay desigualdad entre ellos dos, ya que la mujer es formada de una costilla del varón pero el hombre nace de la mujer, por eso la pareja es fundamental. En estos tiempos de tanta tecnología y ciencia ficción, de desapego a lo divino, es necesario recordar libros sacros y, lo más importante, practicar sus enseñanzas, nunca olvidarlas.

La humanidad pide a gritos regresar a las sagradas escrituras. Hagámoslo. Necesitamos un mundo mejor.

Abogado y empresario, WhatsApp 9999-0000-44.