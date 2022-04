Alonso Gutiérrez sintió el poder sanador del arte con la Medalla Bellas Artes 2022

Para el pintor Alonso Gutiérrez Espinosa recibir en días pasados la Medalla Bellas Artes 2022 fue un gran honor y una especial distinción a su trayectoria, sin embargo, más allá de esto, para él ser condecorado es un reconocimiento a su labor propositiva, docente y de investigación.

En entrevista con el Diario, en su casa estudio de la colonia México, el decano de la plástica yucateca —que en septiembre próximo cumplirá 85 años de edad— abre el arcón de sus recuerdos para conducirnos por los orígenes de su pasión por la pintura, las grandes aventuras que tuvo que emprender a ultramar y una búsqueda constante de inspiración.

Haciendo una breve pausa en su trabajo, pues realiza unos retratos al óleo solicitados por una familia de Mérida, Gutiérrez Espinosa deja que su mente vuele a los años de su infancia, aquellos en que cursaba la primaria y la secundaria y de cómo la escuela no fue un ámbito en el que propiamente destacaba. “Nunca me distinguí por ser un buen estudiante, era bastante malo, yo diría malo en un 60%, nunca estuve ni cercano a la mitad de ser un buen alumno, no sé si la culpa era mía o de los maestros que me tocaron, pero algo que disfrutaba y me destacaba en la escuela eran las clases de ciencias naturales y las artes plásticas, como el dibujo y las manualidades; entender la naturaleza, admirarla y plasmarla en un dibujo era para mí todo un deleite”.

A la edad de 18 años, cursando la preparatoria, Alonso Gutiérrez sufrió la pérdida de su madre, un hecho que le produjo un enorme dolor y desconcierto, era la primera vez que experimentaba la muerte de forma tan cercana y eso lo hizo pensar muy seriamente en lo que estaba haciendo de su vida.

“Cuando muere mi madre, era la primera vez que experimentaba la muerte tan cercana y yo con apenas 18 años de edad. El suceso me orilló a adentrarme en mí mismo y pensar sobre la vida y la muerte, lo efímero y pasajeros que somos, que un día estás y al otro no, ¿qué pasa después de la muerte; llegué a la conclusión de que en el tránsito por la vida las personas son recordadas por su legado, por lo que hicieron o significaron para otros, y eso era algo que hasta ese momento me quedó muy claro: las personas se van pero las obras se quedan”, explicó.

“Fui un chico formado en una familia católica, me bautizaron, hice la confirmación y la primera comunión, estudié en colegios católicos y platiqué con muchos sacerdotes y aunque mucho se me dijo que buscara en la religiosidad la paz interior por el duelo que me provocaba la muerte de mi madre, esa paz y ese escape que tanto buscaba lo fui encontrando en la libertad de la plástica, en el dibujo y la naturaleza, fue algo así como mi ‘levántate y anda’”.

Una de las primeras maestras de artes plásticas de las que Alonzo Gutiérrez aprendió fue de Fina Rosa Fajardo, precisamente cuando cursaba el bachillerato.

“Antes de la maestra Fina Rosa, artista versada en el dibujo, ya había tomado clases de dibujo y manualidades con el maestro José Aguilar, particularmente recuerdo que él me enseñó a trabajar utilizando seguetas y sierras para dar forma a las maderas. La maestra Fina me inspiró en el dibujo”.

El consejo de Rozo

Cierto día, que el joven Gutiérrez Espinosa tuvo la oportunidad de conversar con el maestro escultor Rómulo Rozo mientras éste trabajaba en el levantamiento del Monumento a la Patria en Paseo de Montejo. Le pidió que le aconsejara a dónde recurrir para perfeccionar sus incipientes habilidades y talentos artísticos. La respuesta del colombiano fue apabullante: “No te quedes en Yucatán”.

Según Gutiérrez Espinosa, Rómulo Rozo estaba convencido de que en aquellos años la calidad de la plástica yucateca estaba en un nivel muy por debajo de lo que se estaba haciendo en las principales urbes de México e incluso Cuba. Comparado con la grande riqueza que distinguía a la música y a la literatura que sentaban sus reales en la península, la plástica era una disciplina que no alcanzaba a despuntar.

“’Vete de Yucatán, no te quedes, ve a otra parte, ve a México; busca la Escuela de La Esmeralda, contacta con el maestro Fernando Castro Pacheco’ fue el consejo que me dió y que tomé”, señaló el entrevistado.

A punto de partir hacia la capital del país, llegó a manos de Alonso Gutiérrez una exquisita publicación que venía complementada con finos elementos de grabados de obras emblemáticas de arte de todos los tiempos. Ahí comenzó a florecer en el artista una nueva pasión que habría de añadirse a su vida: la historia.

Para Alonso Gutiérrez la plástica es una forma de vislumbrar la historia del mundo, desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, el florecer de una cultura, su esplendor y decadencia. “El arte permite comprender la historia y la historia se entiende mejor a través del arte, las obras artísticas nos hablan de momentos, formas de pesar, estilos e influencias”.

A su parecer, en la actualidad “estamos viviendo una decadencia, el arte así nos lo está revelando; es verdaderamente lamentable que hoy día una pieza de arte valga más por la firma que lleva al calce que por la calidad y el sentido de la misma”.

La búsqueda de un estilo y perfeccionamiento llevaron a Alonso Gutiérrez a estudiar pintura por varios años, primero en España y luego en Francia; en España fue un asiduo investigador de la obra de Velázquez. Fue en 1963 cuando montó en Madrid su primera exposición. En 1970 obtuvo una beca para cursar estudios en la escuela de Artes y Oficios de París.

De vuelta a su tierra natal hacia 1976 impartió clases de artes plásticas y fundó la primera galería en Mérida llamada “Los Sauces”, en la avenida que va de Paseo Montejo al estadio Salvador Alvarado. Entre sus primeras alumnas se encuentra la hoy maestra Sandra Nikolai.

En 2012 obtuvo el título de licenciado en Artes Visuales por la Universidad Patria, lo curioso del caso no es sólo el hecho de que lo obtuvo a la edad de 74 años, sino el que él impartía clases de artes visuales ahí y en otras universidades como la Uady y la Modelo. Actualmente trabaja en su estudio realizando retratos que le encargan las familias yucatecas. Muchas de sus obras figuran en los muros del Museo de la Canción Yucateca, creando los retratos al óleo de los principales exponentes de la música yucateca.— Emanuel Rincón Becerra