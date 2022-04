Yeny Canché Canul: Merecemos vivir una vida libre de temores

A veces el temor puede apoderarse de nosotros, pero necesitamos tener presente que el temor no puede invadir nuestro corazón y vida, quizá todo lo que vemos o vivimos puede causarnos ciertos temores, quizá experiencias pasadas, o donde alguien nos haya hecho daño, y todo eso va causando inseguridades en nuestro ser, sin embargo vivir así no es vida, por ello necesitamos echar fuera todo temor, y Dios tiene el poder de hacerlo, y quitar todos esos miedos que en la vida fueron tomando lugar en nuestra mente, corazón y alma, necesitamos depositar toda nuestra confianza en Dios y creer que todo eso será desechado totalmente, para poder vivir en libertad, y vivir como Dios desea que vivamos, con plenitud y gozo en nuestra vida.

Tenemos el derecho a una vida donde podamos sentir paz, donde podamos sonreír, y saber que hay muchas cosas buenas que nos rodean y que son más fuertes que todo lo malo que nos haya ido dejando temores en la vida.

Así que no sé que experiencias hayan tenido, y que temores existan en sus corazones, pero sí sé que la vida es maravillosa, llena de nuevas oportunidades para iniciar de nuevo, y vivir sin temor, volver a soñar, volver a creer, volver a vivir libres de cualquier miedo, si algo no funcionó y eso nos dejó algún temor, debemos desecharlo y vivir sin esos temores, y si creemos no poder, entonces podemos acercarnos a Dios y que él con su poder pueda quitar todo miedo que haya nacido en nuestro corazón.

Nos merecemos una vida donde no estemos atados a temores, si no esperanzados de nuevas y mejores cosas.

Fundadora de Sublime Amor