“Icebergs” toca un tema álgido

Las diferencias sutiles que convierten a una relación en violenta salen a relucir en la obra de teatro “Icebergs”, en la que se narran cuatro historias de mujeres que sufren de violencia por parte de sus parejas, y aunque el tema es delicado, la narrativa se presenta de manera digerible, amena y hasta divertida.

La puesta en escena se presentó ayer en el Centro Cultural Olimpo, y hoy estará de nuevo, a las 19 horas, en el mismo lugar.

Se trata de una obra que se estrenó en Ciudad de México y estuvo en cartelera cinco temporadas en distintos teatros de la capital del país.

Adriana Hammeken, guionista del programa de televisión “Lo que callamos las mujeres”, es la autora de la dramaturgia de esta puesta en escena, que en esta ocasión se presenta con un elenco de actores radicados en el Estado.

Adriana indica que como escritora siempre le ha interesado el tema de las mujeres y las violencias que sufren, y quiso plasmar en esta obra cuatro historias independientes, pero que tienen como hilo conductor las distintas violencias que las féminas pueden llegar a experimentar.

En la obra retrata a cuatro mujeres mayores de 40 años que viven situaciones de violencia por parte de sus parejas, para responder a una pregunta que siempre se ha hecho, ¿por qué las mujeres en esta situación aguantan tanto? Considera que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que viven violencia hasta que ya es demasiado tarde y están inmersas en una codependencia.

Las diferencias sutiles en estas relaciones son parte de las historias, ya que el golpe contundente no es la única violencia, también lo pueden ser las palabras y hasta el tono de voz que se utiliza.

Adriana asegura que el público se sentirá identificado con alguna de las cuatro mujeres en escena.

Esta es la primera obra de teatro que Adriana escribe y comparte que la experiencia ha sido muy gratificante y muy distinta a la de la televisión, pues en este caso pudo ver un ensayo general y sentir todas las emociones a flor de piel, algo que en la pantalla chica no ocurre, pues entrega el guión y éste pasa por muchos manos, a veces no se hace completo, y las escenas no se graban en orden, por lo que esta experiencia es totalmente diferente.

Cuenta que las historias que plantea se basan en casos reales, pero también hay algo de sí misma en cada una.

Mónica Vázquez, quien dirige la obra y es parte del elenco, señala que todas las mujeres de una u otra forma han sufrido de violencia, por lo que tomaron esas experiencias y las compartieron para desarrollar mejor los personajes.

Afirma que el equipo de trabajo ha puesto todo el corazón en este proyecto y están muy contentos de poder regresar al escenario luego de tiempos complicados por la pandemia.

María Sierra, quien participa como actriz, apunta que la obra, pese a tratar un tema delicado, se presenta de una forma muy digerible para el público, amena y divertida.

Detalla que la última historia es un poco más cruda, pero aun así tiene encanto.

Considera que en los tiempos actuales hay hombres que son más conscientes de la situación de violencia que sufren muchas mujeres y trabajan hombro a hombro con ellas para buscar igualdad.

En ese sentido, la obra es una oportunidad de mirar de cerca esta situación y de reflexionar sobre el tema.— IRIS CEBALLOS ALVARADO