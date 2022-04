No se pierde el asombro frente a la obra de arte

El arte nos permite encontrarnos y perdernos al mismo tiempo (Thomas Merton)

Por años me he preguntado si con el paso del tiempo la capacidad de asombro puede disminuir frente a la amplia producción plástica; sin embargo, siempre existe algo que me mueve a continuar visitando los museos para “maravillarme” ante la creación artística: objetos que generan emociones y sorpresas, los cuales se traducen en crecimiento, aprendizaje, aumento de la sensibilidad y que transforman mi sentido de apreciación.

Es así como muchas veces la belleza (o la fealdad) me produce ese momento de asombro extraordinario y sorpresivo, y es precisamente frente a esa contemplación que recobro o recupero mi capacidad de maravillarme de una creación artística.

La palabra asombro se define como una sensación de sorpresa, extrañeza, espanto o admiración. Pero depende de nosotros, de nuestra situación sensitiva (estado anímico) y experiencia que esto suceda. Esta emoción no la podemos controlar debido a que depende de lo que esperamos ver cuando visitamos un espacio museístico.

En definitiva, el asombro tiene una relación íntima que hace que la experiencia estética se multiplique y convierta en una marca indeleble en la memoria. Cuando algo supera nuestras expectativas nos provoca entonces una búsqueda de explicaciones y significados (excluyendo conceptos religiosos de lo divino, sobrenatural o de las cosas que están en la naturaleza que se basan en la creencia), lo que podríamos definir como “la dimensión plástica” de una obra de arte, la cual se asienta sobre la capacidad de conmoción, innovación, novedad y diferenciación respecto a otras.

Aristóteles señala en el libro “Metafísica” que el asombro es el origen del conocimiento y la filosofía, ya que comprende la excepcionalidad de la realidad, de quien queda absorto ante lo inaudito y lo misterioso de la existencia. Asimismo, que es sabio aquél que es capaz de mirar el mundo por primera vez a cada instante: “… en efecto, los hombres —ahora y desde el principio— comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y, después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante las cosas de mayor importancia, por ejemplo, las peculiaridades de la Luna, y las del Sol y los astros, y ante el origen del todo...”.

También en Platón encontramos una afirmación semejante en el diálogo a Teeteto: … “bien veo, estimado Teeteto, que Teodoro comprendió tu verdadera naturaleza cuando dijo que eres un filósofo, pues la admiración es lo propio del filósofo, y la filosofía comienza con la admiración…”.

Otro de los aspectos del asombro es el misterio que nos causa lo que miramos, por lo cual causa una “impresión”, ya sea por su cualidad extraordinaria (o por ser inesperada) en el instante de su observación o por su capacidad imaginativa. A lo que bien cabe mencionar lo dicho por René Descartes: que la admiración es “una súbita sorpresa del alma, que hace que sea llevada a considerar con atención los objetos que le parecen más raros y extraordinarios”.

Y es precisamente en la obra de arte que lo verosímil no se contrapone a lo maravilloso, ya que, por su innovación técnica, su concepto o su realización, se nos presenta como un objeto admirable bajo una lectura en la que se combina o se fusiona lo sensitivo con la racionalidad, lo cual nos permite admirarla como un objeto elevado, sublime o superior, produciendo una impresión de una realidad imposible.

Lo maravilloso en el arte es aquello que nos causa asombro por tratarse de algo que es para nosotros extraordinario y, en todo caso, se trata de producciones estéticas de un valor admirable.

Curador del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.