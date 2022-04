“Deja tu trabajo” y toma riesgos; Carlos Mayz te dice cómo hacer lo que te apasiona

Preguntarse a sí mismo cómo se ve o quiere ser visto en un lapso de dos, cinco o 10 años es una de las formas de saber si se está en el camino correcto en el ámbito laboral, pues si la respuesta es negativa, hay que tomar acción, emprender e ir en busca de lo que en verdad le apasiona.

Así lo considera Carlos Mayz, comunicólogo y relacionista público, autor del libro “Deja tu trabajo”, el cual se enfoca a incentivar a las personas a dedicarse a lo que les apasiona y brinda herramientas para emprender en lo que uno desea.

Expresa que el miedo es lo que impide muchas veces llevar un plan de acción para emprender, pero él suele invitar a las personas a las que asesora a abrazar el miedo y empezar a hacer lo que les apasiona, y para ello deben prepararse de manera personal y económicamente.

Hay personas que están en un mismo trabajo por 20 años y caen en la monotonía y en una zona de confort, y asegura que ahí nada crece, en un ambiente controlado la persona no toma riesgos y los riesgos forman parte del crecimiento.

Indica que una persona puede identificar si está en el trabajo equivocado haciéndose algunas preguntas sencillas, como: ¿El trabajo me gusta? ¿Me siento cómodo aquí? ¿Me veo en este mismo trabajo en cinco o 10 años haciendo lo mismo? Si la respuesta a alguno de estos cuestionamientos es no, esa persona debería indagar en sus motivos internos, pues hay dos cosas necesarias para emprender, tener algo qué brindar a la comunidad, ese talento que se puede desarrollar como emprendedor; y los motivos externos, que tienen que ver con lo que se ofrecerá y si es algo que la comunidad necesita, pues si no es así la ecuación falla.

Cobertura

Apunta que cuando una persona deja el trabajo para hacer lo que realmente le apasiona y va tras un emprendimiento, lo ideal es que tenga al menos seis meses cubiertos en el aspecto financiero, pues al principio es duro.

Resalta que es posible continuar con el trabajo actual e iniciar un emprendimiento, dedicándole las horas libres y los fines de semana al proyecto, para ir encaminándolo, pues puede llevar seis meses o un año alcanzar las ganancias esperadas. Eso sí, cuando el emprendimiento empieza a requerir más tiempo, asegura que es hora de dejar el trabajo para dedicarse al 100% al negocio.

Plantearse metas es importante, por ello, dice que siempre hay que pensar en cómo se quiere que sea visto el trabajo que se realiza, y en cómo la persona se ve en dos o cinco años, para evitar caer en una zona de confort y mantener un esfuerzo constante con un plan de acción diario.

También considera trascendente que los emprendedores entiendan de qué manera le aportan a su negocio o a su nuevo trabajo, sin dejar que los demás asuman lo que les gusta o no, por lo que cuando se está de subalterno es importante hacerle saber al jefe dónde se ven en cinco o 10 años, pues hay que comunicar lo que realmente les apasiona, pues es clave para entender y buscar esa pasión por lo que se quiere hacer.

Para conocer más sobre el autor de “Deja tu trabajo” y temas de emprendimiento puedes seguirlo en sus redes sociales como @carlosmayz.— Iris Ceballos Alvarado