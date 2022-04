Margarita Díaz Rubio: Leer es un acto de descubrimiento

“Hay que ser algo para hacer algo”. Johann Wolfgang Goethe. Escritor y poeta alemán (1749-1832)

Varias veces estoy frente a una página en blanco que quiero llenar con unos sencillos renglones pero la mente en blanco, y valga la redundancia, se niega a reaccionar.

Y entonces me pregunto: ¿quién soy? y me respondo que soy lo que soy y no quiero ser nada más ni nada menos y, a los seres humanos que me rodean que son lo que son, los respeto y trato de entenderlos a cada instante.

Sí, pero ¿quién soy? me lo cuestiono y me contesto con las mismas interrogantes que, cuando tienen respuesta, van hacia mis genes, hacia lo caminado y vivido a través de los años y, sobre todo, hacia lo leído que es algo que le convierte a uno en un ser humano que puede analizar y enterarse de situaciones que hay en su entorno.

Leer es ser. Es hacernos llegar a una conciencia reflexiva que viene de las palabras. Es un acto de descubrimiento. Es reconocer el mundo que se narra, establecer una comunicación con un tercero, es desconstruir para construir. Es vivir, es conocer, es dialogar con el autor, es introspección. Y escribir tiene la finalidad y la esperanza de transmitir las ideas que nos llegan a la persona que ponga los ojos o la mirada en lo escrito. Es, sencillamente, dar vida a las palabras.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.