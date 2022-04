Con asociación y ferias promueven el hábito de leer

Josué Morelos Echeverría es un asiduo lector desde hace años y un promotor de la lectura en Yucatán, desde diferentes trincheras.

Al mes lee un promedio de 20 libros y ese gusto que siente por la lectura lo quiere compartir con la gente.

Aunque lee desde hace años, su interés en la promoción de la lectura inició en 2008, en la asociación Leer por placer que preside Rafael Morcillo López, quien fue el primer director de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán.

Tuvimos la afortunada coincidencia de conocernos y en 2009 se creó la asociación, a partir de ahí hemos hecho muchas actividades de promoción de la lectura, salas de lectura y desde ahí se hicieron muchos proyectos como la Filey, que acogió la Universidad Autónoma de Yucatán en 2012.

Morcillo López y Leer por placer convencieron al rector en turno de la Uady, Alfredo Dájer Abimerhi, quien tuvo la sensibilidad y la visión de hacer la Filey.

Josué Morelos sigue siendo parte de Leer por Placer y desde el año pasado fue invitado por Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, para ser coordinador del Centro Cultural José Martí, entre las actividades figura la promoción de la lectura.

El promotor recordó que el Ayuntamiento ya había hecho varias colaboraciones con la asociación y la más importante, aunque no se repitió, fue la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en el Parque de la Paz. La feria se logró traer de Ciudad de México, en 2019.

Desde Leer por placer, con el apoyo del Ayuntamiento han hecho las pequeñas ferias itinerantes de libro en los parques. Han ido a Umán, al Centro Teletón, al Centro Cultural del Sur, a las colonias Santiago y Alemán, el Centro Cultural José Martí, entre otros lugares.

—Los que promovemos la lectura, de entrada, es porque nos encanta leer y vemos en ella una serie de oportunidades y ventajas, una puerta, no necesariamente una solución a todo, pero es una posibilidad. Es como tener muchas herramientas.

Valioso hábito

La lectura puede ser para aprender, para empatizar con la gente, dijo.

—Hay un escritor que me gusta mucho, José Gordon, quien habla del efecto imaginante de la lectura.

—Pareciera que no, pero leer te ayuda a solucionar problemas prácticos, te ayuda a entretenerte, cuando forma parte de tu vida se vuelve imprescindible. Entonces queremos contagiar a la gente.

—Hay gente a quien puede que no le interese, no necesariamente le tiene que interesar a todos, pero creemos que hay mucha gente que no lo ha probado y por eso no lo conoce.

—Si lo conoces y decides leer está bien, pero hay mucha gente que no se ha dado la oportunidad y se está perdiendo, creemos, de una buena plataforma no solo por la cuestión didáctica, sino una cuestión estética de disfrute, de compartir, de escuchar al otro.

Hay un libro que me encanta, “Como una Novela” de Daniel Pennac, en el que habla de 10 reglas o 10 mandamientos, el decálogo para el lector y el primero es que el lector tiene derecho a no leer, refirió.

Mucha gente pregunta: ¿Cuándo tiempo hay que leer?

Que cada quien lea lo que quiera y el tiempo que quiera, lo importante es que leas. Para tener uno de los 10 derechos del lector tienes primero que ser lector, dijo.

Uno de los derechos es el “derecho a picotear”, que es leer varias cosas.

Otros “derechos” son a no acabar un libro, a leer en cualquier parte; al bovarismo, como que te apasione tanto el libro como Madame Bovary en la novela de Gustave Flaubert.

Josué Morelos compartió que su mayor satisfacción en la promoción de la lectura es hacer algo que le gusta compartir con la gente, por medio de lo que estudió y de lo que trabajó.

El entrevistado cursó la Licenciatura en Literatura Latinoamericana, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady.

La carrera tiene mucho campo, pero falta descubrir mucho más, consideró.

—Eso de que los mexicanos no leen mucho se viene diciendo desde que era estudiante. Me acuerdo que en 2006 salió la famosa encuesta de los 2 o 2.5 libros y algo que leía el mexicano al año. Y se quedó ahí.

—Obviamente esas encuestas tienen una sistematización, un método y son varios, pero creo que esta famosa encuesta no tomaba en cuenta muchas cosas. Luego salían otras encuestas que decían que en el país sí se lee un poco más.

—Pienso que aquí sí se lee, si bien no nos comparamos con otros países sudamericanos como Argentina o Chile, ya no digamos España, pero es importante seguir trabajando.

Una vez alguien me dijo: esas presentaciones de libros son como anacrónicas y seguirán haciéndolas porque son una manera de dar a conocer el libro; claro, en la medida de los que participen sean más amenas, más divertidas.

Mucha gente dijo que desaparecería la radio con la llegada de la televisión, pero sigue existiendo a pesar de los podcasts, Spotify u otras muchas opciones.

Por ello, dijo, la literatura y la lectura seguirán funcionando porque aportan una parte fundamental en la diversión, como placer estético y el aprendizaje de las personas.

Las ferias de libros en Latinoamérica funcionan sobre todo mucho porque llenan un vacío de librerías. Y las ferias itinerantes son un proyecto muy bonito, consideró.

Josué recomendó que para iniciarse en el mundo de la lectura lo primero es intentarlo con cualquier libro. “El Quijote” quizá no es tan fácil si estás iniciando.

La edad lectora no es necesariamente la edad cronológica de una persona, de modo que si nunca han leído o lo han hecho muy poco a lo largo de su vida, acercarse a libros que supuestamente son para su edad puede ser complicado, ayuda ir por libros como “Las aventuras de Tom Sawyer” o cómics porque son de fácil lectura.

Josué Morales, de 36 años de edad, comentó que hay ediciones de clásicos de la literatura adaptados a cómic y pueden leer estas versiones.

Otra recomendación es que si no les gusta el libro que estás leyendo, la sugerencia es ir al siguiente.

Lee a tu ritmo sin presionarte, comentó.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Josué Morales recordó que los primeros libros que le encantaron eran los que daban en la primaria porque traían una buena selección, uno de sus autores favoritos es Jorge Ibargüengoitia.

Josué tenía unos cuentos que no sabía que eran de Ibargüengoitia y los leía cuando estaba en la primaria. De grande descubrió que él era el autor.

Él relató que comenzó a leer a los 17 o 18 años más en forma, no ha escrito un libro, salvo su tesis y algunos artículos periodísticos.

Sus autores favoritos son los mexicanos Jorge Ibargüengoitia (por él estudió la carrera) y Antonio Ortuño, y la argentina Samanta Schweblin.