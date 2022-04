Cada vez hay más vinos entre los cuales elegir

Hoy día hay un abanico tan amplio de vinos que ya no sabemos cuál elegir al querer sorprender a alguien.

Les comparto que recientemente fui a una tienda de vinos y me decepcioné al ver el desorden que había: vinos de Francia revueltos con los de Italia, México, Argentina y Chile; además las botellas estaban empolvadas como si fueran un abarrote más.

Salí triste y decepcionado al no poder encontrar el que tenía en mente, pero me puse a pensar cómo podemos elegir un buen vino en un supermercado cuando no le dan la importancia que tiene. Por ejemplo, vi muchas etiquetas rasgadas (señal de maltrato a las botellas) y el 90% de las mismas colocadas de forma vertical.

Además, esos vinos están sujetos a constantes movimientos de desplace, lo que resulta perjudicial, ya que los movimientos constantes hacen que el vino se “estrese”, que comience a evolucionar más rápido y al paso del tiempo se convertirá en un vinagre balsámico caro.

La regla para los vinos debe ser que no se deben de mover en ninguna circunstancia. Mientras menos movimiento tengan es mucho mejor.

Asimismo, los vinos jóvenes y de rápida rotación pueden estar colocados de forma vertical para que salgan a la venta; los que tienen tapa rosca también podrían estar parados, ya que como son jóvenes, no les afecta estar así.

También es importante tener en cuenta el año de la cosecha, pues muchas veces los vinos blancos se quedan en el estante durante muchos años —vi un sauvignon blanc de 2014 con un color ambarino— y la curva de evolución en un vino blanco joven no pasa de tres años.

En cambio los vinos tintos, estando en excelentes condiciones de guarda, pueden durar hasta siete o más años, dependiendo de los factores como evitar moverlos y procurar guardarlos en lugares refrigerados e inclinados.

Pero no todos los supermercados son iguales, en algunos sí cuidan correctamente los vinos y ya cuentan con un sommelier de planta que te da sugerencias.

Como consumidor de vinos siempre sostengo que si alguien se acerca muy amablemente a brindarme más información de los vinos que estoy comprando, quizá me convenza y lleve una segunda o tercera botella.

Hasta aquí los dejo por esta semana y asegúrense de comprar la botella correcta.