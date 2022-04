Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 3 de abril

“¡Ya no vuelvas a pecar!”

El tribunal juzgaba habitualmente en el ámbito del Templo. Algunos fariseos y escribas que vieron allí mismo cómo Jesús enseñaba al pueblo, entendieron que había llegado una buena ocasión para comprometer al maestro, que tan bien se llevaba con los pecadores y los publicanos. Creyeron que no sería capaz de juzgar a una mujer adúltera, según el rigor de la ley de Moisés y que esto les serviría para acusarlo después, ante el Sanedrín, de despreciar la ley.

Jesús estaba sentado en el suelo enseñando al pueblo e, inclinándose, pudo escribir perfectamente con su dedo en el polvo. De esta manera daba a entender que aquel asunto no le interesaba y que su deseo era que le dejaran en paz siguiendo con su enseñanza. Pero al ver que los acusadores no se marchaban y que seguían insistiendo, se levantó y les dio una respuesta que puso al descubierto su mala intención. Jesús no criticó la ley establecida, pero sacó a pública vergüenza la falsa seguridad de los acusadores.

Cuando todos se fueron, Jesús se levantó de nuevo para pronunciar una palabra seria y a la vez llena de misericordia a aquella mujer. No disculpó la acción que cometió, pero hizo valer en favor suyo la gracia, antes que el rigor de la justicia.

Hoy, pues, tenemos un testimonio del amor delicado de Jesús respecto del pecador; días después, Jesús les dirá a los fariseos: “Yo no juzgo a nadie” (Jn 8, 15).

Vemos en la escena del relato de san Juan a un ser pecador, infeliz, humillado (tanto por haber pecado y peor por ser mujer). Tengamos en cuenta que en el Antiguo Oriente el adulterio era castigado sólo en la mujer y nunca en el hombre. Y, aunque en el tribunal judío todavía no se dictaba sentencia, la vida de aquella mujer ya había quedado marcada para siempre.

Aquellos fariseos —tutores implacables de la moralidad pública— estaban deseosos de hacer caer a Jesús en una trampa jurídica que lo descalifique. En efecto, si Jesús perdonaba a la mujer, violaba las leyes del derecho hebreo; y si la condenaba a la pena capital por lapidación, violaba las leyes del derecho romano, el único que podía condenar a muerte.

Jesús, relata el evangelio, aparentemente sereno y silencioso, estuvo “escribiendo en el suelo”; sin embargo, rompiendo su silencio, Jesús pronunció la frase que se pareció a una espada que penetró hasta las profundidades de la conciencia de todos, golpeando sin pudores las miserias ocultas y todas las hipocresías: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra...”.

El silencio invadió aquel lugar y, como escribió san Agustín comentando este episodio: “Solo quedan dos: la mujer desventurada y la misericordia por excelencia”, es decir, Cristo. Luego, el diálogo que se estableció es esencial y decisivo. Por lo tanto, todo aquel episodio se transformó en la celebración de la conversión y del perdón, un perdón que sirvió para crear en el corazón de la pecadora el comienzo de una genuina vida nueva.