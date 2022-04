Herminio J. Piña Valladares: Inicia con devoción esta Semana Santa

Hace unos días, pensando en la Semanas Santas vividas en los años anteriores me puse a reflexionar sobre la devoción de esos días sagrados.

Primeramente, la Semana Santa no es un tiempo de diversión, si no son días de reflexión, oración y meditar el significado profundo de esos días especialmente el Triduo Pascual.

Es necesario hacer una pausa en nuestras vidas y revivir con devoción el Domingo de Ramos, la entrada de Jesús a Jerusalén y recordar cuando las personas aclamaban a Jesús: “Hosanna el Mesías” y nosotros desde el fondo de nuestro corazón y con devoción también podemos exclamar “Hosanna Jesucristo, el hijo de Dios, el Mesías”.

Al iniciar el Triduo Pascual —que son los días más importantes de la Semana Santa— debemos vivir con devoción el Jueves Santo y meditar que Jesucristo instituyó el sacramento de la eucaristía.

“Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman; esto es mi cuerpo”. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se la dio diciendo: “Beban todos, porque ésta es mi Sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por los hombres, para que se les perdonen sus pecados” (Mt 26,26-29).

También instituyó el sacerdocio y el mandamiento del amor: “Ámense unos a otros como yo los he amado”.

Afortunadamente muchas personas siguen con devoción los actos litúrgicos del Viernes Santo, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la meditación de las Siete Palabras, la adoración de la Santa Cruz, y un momento muy especial es el Rosario de Pésame a nuestra madre la santísima Virgen María.

Jesucristo resucitado

También he podido percibir la devoción de muchos adultos mayores y mujeres que asisten a estos actos litúrgicos, pero es necesario reflexionar que no nos debemos quedar anclados en el Viernes Santo, en el sepulcro, sino debemos transitar con fe y esperanza al Domingo de Resurrección porque creemos no en Jesucristo muerto, sino en Jesucristo vivo y resucitado.

Al iniciar la Semana Santa preparemos para vivirla con devoción y pidámosle al espíritu santo que nos aumente la fe, para poder reflexionar sobre todo el Triduo Pascual y especialmente la resurrección de Jesucristo.

Abogado y asesor jurídico. hjpvdirector@hotmail.com