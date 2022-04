Lourdes Bulnes Iturralde: Pandemia, adicciones, oscuridad y luz

Dios creó el mundo partiendo del caos. ¿Qué era el caos? Por definición un desorden absoluto. Pero Dios decide acabar con el y crear al mundo poniendo en orden las cosas. Una de las primeras cosas que hizo fue separar la noche del día creando así una bóveda celeste donde colocó dos astros maravillosos: el sol y la luna; el sol iluminará en el día y la luna, mucho mas pequeña iluminará la noche, ayudada de las estrellas que, siendo aun más pequeñas también nos dan luz.

La vida, millones de años después sigue siendo como la creación;

A veces hay caos y tenemos que ordenarla; pero para eso, también tenemos que ayudarnos con la luz, para no andar en tinieblas.

Tinieblas, por definición es la falta o escasez de luz para percibir las cosas; pero ojo, no podemos quedarnos siempre en las tinieblas porque nos perdemos. En la oscuridad de la noche, sea en la ciudad, en la playa, en la montaña o en el valle, en la oscuridad no podemos ver el camino e invariablemente nos perdemos; a veces, las estrellas o la luna no son suficientes para guiarnos.

Hoy, tras la larga pandemia, hay muchos jóvenes y adultos caminando en tinieblas, pero no deben cerrar los ojos a las estrellas, las lunas o los soles que quizá están dejando de ver y que pueden regresarles del camino perdido a ese camino iluminado que nos acerca mas a quienes queremos y a Dios.

Durante miles de años los navegantes y exploradores se guiaron de estrellas y las lunas para seguir sus rutas y conquistar el mundo; no siempre se necesita la luz mas brillante, pero siempre se necesita luz.

Cualquiera que sea la meta, necesitas luz para llegar a ella.

Prefiero hablar de luz antes qué de tinieblas, porque creo mucho mas en la esperanza que en la desesperanza.

Sean soles

Sean soles, lunas o estrellas, veamos todo lo que nos ilumina:

Son soles los padres y los hijos; amores incondicionales que también viven un poco en la tiniebla de la tristeza cuando ven a alguno de los suyos un poco perdido.Sol, luna o estrella, es un marido o esposa que te quiere y que te apoya; que te acepta y que camina de tu mano. Soles, estrellas o lunas son los hermanos Soles, estrellas o lunas son las familias extendidas, abuelos, primos, tíos, sobrinos.

Soles, estrellas o lunas son los amigos. Sol, estrella o luna es la salud, que hoy se tiene y mañana quien sabe, que debe cuidarse, pues la tiniebla de la enfermedad jamás será mejor que la luz de la salud. Sol, estrella o luna es cada persona que forma parte de la vida. Sol, estrella o luna es tener una casa, propia o rentada, chica o grande, linda o no tanto; es tener comida, es tener vacunas, es comer un filete o una pizza, es poder dormir y despertar; es respirar por ti mismo, es poder caminar, ver, oír, hablar.

Soles, estrellas o lunas serían interminables de contar. Podríamos hacer constelaciones de todas las luces que tenemos en la vida pero que a veces por andar en las tinieblas no podemos ver, porque la obscuridad es mas fuerte que la luz, pero siempre hay luz, tenue, mediana o fuerte, un cuarto menguante de luna o la simple estrella Venus, siempre están, y ni hablar del sol que un solo día no nos deja de iluminar.

Cierto que a veces hay tinieblas y también merecen mencionarse, para reconocerlas y luchar contra ellas. Tiniebla son recuerdos tristes de una infancia quizá no feliz. Tiniebla son las veces en que los hermanos no están como uno quisiera.

Tiniebla es no tener quizá lo que uno quisiera o lo que alguna vez se tuvo. Tiniebla es la enfermedad, la dependencia, la soledad, el rechazo. Tiniebla es perder el amor propio y dejarse a uno mismo; es la falta de confianza en la propia persona.

Tiniebla son los vicios, ataduras que nos dominan: alcohol, tabaco, droga, desidia, desesperanza. Tiniebla es verse al espejo y no gustar lo que se ve.

El sol brilla

Tantas cosas pueden ser tiniebla, pero Dios, en su infinita misericordia puso al sol para que brille diario, para que todos los días de luz; el sol sale, brilla, nos calienta e ilumina. Ahí está y se vale de cualquier cantidad de personas y acciones para iluminarnos.

Si alguien está pasando por una época oscura, recuerde que hay luz y que está cerca. No hay manera de apagarla. Pregúntense: Para tus hijos, para tus padres…. ¿hoy, eres luz? para tu marido o esposa …. ¿eres luz? para los que te rodean ¿eres luz?

Si eres, pero podrías estar apagándote y eso pone también en tinieblas a quienes te rodean y te quieren; hay que recuperar la luz, la que viene de ti y tu recuperar tu luz para volver a ser sol, luna y estrella cada día para los demás.

Quien esté pasando por esto, no está ni solo, ni enfermo. Solo está en tinieblas, en momentos desordenados; sin embargo, no hay que olvidar que sobran soles, lunas y estrellas, solo hay que abrirles la ventana para recibir su luz.

Ciudadana y madre de familia