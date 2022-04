José Carlos Palacios: Identifica cada sabor del vino

Cada vez que probamos un vino nos preparamos para una fiesta en el paladar; allí en nuestra boca determinamos si el vino nos gusta o no, si es equilibrado o no. Podrá tener un lindo color y un buen aroma, pero el lugar por excelencia para saber si el vino es bueno o no es la boca.

Al probarlo nos encontramos con algunas sensaciones desagradables que cambian la perspectiva de los sabores: pueden ser ácidos, dulces o amargos. La idea es que descubramos juntos qué sustancias le otorgan al vino todo su verdadero potencial.

Sabor dulce: los sabores alcanzan su intensidad máxima rápidamente y disminuye en forma veloz. En un vino tinto normal, el principal responsable de la sensación de dulzor es el alcohol —el etílico y el glicerol, en menor medida—, una pequeña parte más es aportada por los azucares residuales de la uva, como la fructosa. Si el dulzor es excesivo se le califica como “caliente” a causa del alcohol.

Sabor salado: se percibe rápido y alcanza un momento de estabilidad. Aumenta o incrementa los demás sabores del vino —así como la sal a la comida—. El sabor salado no es tan fácil de detectar por separado debido al bajo contenido de gramos por litro de las sales minerales.

Sabor ácido: la lengua tarda un poco en detectarlo, pero aumenta al final de cada trago. La acidez, junto con el alcohol y los taninos, son los pilares del vino. El sabor ácido otorga al vino esa vivacidad, esa frescura que lo caracteriza.

Sabor amargo: tarda mucho más tiempo que los otros sabores en alcanzar su máxima intensidad, pero su persistencia es más prolongada. Este sabor depende de la cantidad de compuestos llamados polifenoles y taninos.

Junto con las distintas sensaciones que provoca el vino en la cavidad bucal, la presencia y la armonía de todos los sabores es el punto neurálgico en una cata de vinos.

También juega un papel importante la temperatura del vino, ya que si no está a su correcta temperatura, podrá resaltar mucho más la acidez o sentir más el alcohol.

Al beber, los aromas del vino crean una presión extra provocando que el aire siga el mismo camino hacia la vía retronasal. Un ejercicio no placentero, pero para poder demostrar esto, es tragar vino tapándose la nariz; el aire al no poder escapar nos hará sentir una sensación desagradable en los tímpanos.

Estos “aromas de boca” son provocados por diferentes sustancias volátiles aromáticas naturales de variadas composiciones químicas.

A la hora de catar un vino, recuerde que si bien el olfato determina un porcentaje de la cata, en boca es donde se dan los resultados deseados. Les invito a catar unos buenos vinos para decir juntos ¡salud! Hasta la próxima semana.