El yucateco Javier Delgado gana el Micrófono de oro

“Para ser locutor hay que ser como un piloto de avión que debe conocer la mecánica: tiene que saber cómo funciona la morfología y la biología porque al final la voz depende de uno y se tiene que cuidar”, expresa el locutor yucateco Javier Delgado, ganador del Micrófono de oro, que se otorga al mejor locutor a nivel nacional.

Al cuidado de su voz, su instrumento de trabajo, le da la misma importancia como si fuera un cantante. “La voz es un instrumento muy complejo y hay que cuidarla en especial en estos tiempos que ha habido tantas enfermedades infecciosas”.

El locutor tiene 48 años de edad y 25 de trayectoria en la locución. En la actualidad es la voz de un conocido supermercado y está participando en otras campañas con firmas internacionales. Hoy día no trabaja en una cabina al estar enfocado en otros proyectos, incluso en el doblaje de una película.

Para avalar su trabajo, cursó la licenciatura en Locución en el Instituto Ejecutivo Mexicano.

El reconocimiento Micrófono de oro es otorgado por la Asociación Nacional de Locutores y lo recibió el pasado jueves en el Centro Gran Forum, de Ciudad de México, a las 7 p.m., en un evento que incluyó alfombra roja.

Nunca imaginó obtener este premio, “llevo un largo camino recorrido y recibir la notificación de ser ganador” lo hizo sentir “muy contento, ya que hay mucha gente muy talentosa”.

Su reto es estar vigente y cuidar su voz para siempre sonar fresco y versátil.

Para él es importante escuchar las características musicales de la voz y cuidarse mucho. “Hay que ser congruente: si quieres ser de los mejores tienes que comer bien y hacer ejercicio”, por eso, añade, “no le creo a la gente que publica que es buena en algo cuando veo que no se cuida, que no come bien, que no duerme bien, que tiene excesos”.

“Es un balance que uno tiene que tener y a veces no es fácil”, dice.

Para él, la práctica de varios deportes hace que se mantenga bien tanto mental como físicamente.

Desde su perspectiva, la formación del locutor ha cambiado con el paso de los años, “no sólo se trata de la voz, antes se fumaba en los estudios, era una vida como de rockstar y muchos ya no están por la vida que llevaban”.

Describe su voz como versátil y entrenada para hacer promocionales en tonos graves, como el que hizo para la plataforma Netflix con el que ganó un premio en Estados Unidos. Asimismo, utiliza una voz muy grave en promocionales deportivos en Estados Unidos. “Tu voz es como quieres que suene”.

El locutor radica en Ciudad de México, aunque constantemente viaja a Estados Unidos y a Mérida, ya que en la capital yucateca viven sus padres.

A las nuevas generaciones les dice que solo hay dos maneras de hacer las cosas: como un pasatiempo o profesionalmente. “Si lo quieren hacer de manera profesional deben estar dispuestos a prepararse, ya que un locutor no sólo es la persona que presenta canciones: debe ser una persona que lee, que conoce la cultura de su país, sabe de ortografía y sintaxis, que conoce el uso correcto del idioma español”.

Javier Delgado aconseja “nunca dejar de aprender, de tomar cursos, de actualizarse, ir a congresos, escuchar las diferentes formas de hablar el español porque no es el mismo el que se escucha aquí al que se escucha en Estados Unidos”, expone el originario de Mérida.

“La voz es como un violín, y todo lo que puedas hacer con este instrumento es lo que debes enfocarte en hacer”, finaliza.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA