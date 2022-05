La Semana hace 50 años: se entrega autor de una tragedia en Paseo de Montejo, residente de EE.UU.

Domingo 23 de abril de 1972: dimite Señorita Yucatán 1972

APOLO.— HOUSTON (UPI).— Después de establecer un récord de deambulación por la superficie selenita, los astronautas John W. Young y Charles M. Duke retornaron al refugio del módulo lunar “Orión” para pasar “la noche” en merecido descanso.

A pesar de una jornada bastante agotadora, en la que recorrieron más de cuatro kilómetros entre escombros y por las empinadas laderas de una montaña rocosa en su “automovileta” eléctrica, Young y Duke pidieron permiso, el que obtuvieron, para permanecer fuera del “Orión” el tiempo suficiente para superar la marca de 7 horas, 12 minutos y 43 segundos establecida el año pasado por los astronautas David R. Scott y James B. Irwin, de la Apolo 15.

ORATORIA.— En brillante torneo de la palabra, en que los temas —todos de actualidad— se tocaron con sinceridad, valor y claridad, Bertha Bolio Manzanares, del segundo año de preparatoria, ganó anteanoche el concurso de oratoria 1972 del Colegio Mérida.

Las triunfadoras en el concurso de oratoria del Colegio Mérida, el 21 de abril: María Luisa Tenreiro Alcocer, quien obtuvo el tercer lugar; Patricia Castellanos Gual, segundo, y Bertha Bolio Manzanares, primero. Foto de Megateca

Fue evidente que el jurado, que integraron Marco Antonio Capetillo Carrillo, José Luis Guasch Gano, presbítero Álvaro García Aguilar, Teresita Peón Sid y José Enrique Solís Zavala, requirió de prolongadas deliberaciones para otorgar sus fallos. Concedió el segundo y tercer lugares a Patricia Castellanos Gual y María Luisa Tenreiro Alcocer, respectivamente. También participaron Guadalupe Espinosa Peón, María Cecilia Peón Molina, Ana Rosa Suárez Sosa, Isela Rodríguez Alonso, María José Cámara Pérez, María Elena Muñoz Menéndez, Nidia Rosa Molina López y Clarisa Menéndez Torre.

SEÑORITA YUCATÁN.— Recibimos ayer la siguiente carta: “Por estas breves líneas, hago llegar a usted mi reconocimiento por las atenciones de que fui objeto al tomar la decisión de participar en el certamen Señorita México 1972. Al ser invitada por las firmas patrocinadoras del certamen, consideré que la justa revestiría tan solo la misión de que la mujer yucateca estuviese representada en un evento que fuese fiel demostración de unidad, comprensión y alegría juvenil.

Circunstancias que no son del caso relacionar, motivan mi determinación de retirarme del certamen para no ser motivo de discordia alguna; aprovechando la hospitalidad de su periódico para desearle el mayor de los éxitos a la persona que represente a Yucatán en esa competencia nacional. Atenta y cordialmente, Silvia Patricia Rivas Gamboa”.

(De “Diario de Yucatán” número 16,865)

Lunes 24 de abril de 1972: se entrega a las autoridades el autor de una tragedia en Pase de Montejo

APOLO.— HOUSTON (UPI).— Cansados pero triunfantes al cabo de tres activas expediciones, John W. Young y Charles M. Duke partieron anoche de la Luna y se reunieron en el espacio con su compañero de la Apolo 16, Thomas K. Mattingly, culminando una exploración del satélite cuyos hallazgos podrían modificar la teoría sobre la formación de las mesetas selenitas.

SUCESOS DE POLICÍA.— Ayer a las 9 de la mañana se entregó a las autoridades policiales el autor del accidente automovilístico ocurrido en Paseo de Montejo la noche del jueves pasado y que ocasionó la muerte a una joven y dejó gravemente lesionadas a otras dos personas.

El presunto responsable del fatal accidente, de 19 años, residente en Estados Unidos que había llegado a visitar a sus familiares, se presentó ante el titular de la Dgspte, Leopoldo Castro Gamboa, con su padre y abogados, y en sus declaraciones asentó que se distrajo al rebasar a un Valiant verde, cruzó el camellón y se produjo el accidente. Dijo que después del accidente se aproximó al Volkswagen que se estaba incendiando y con sus manos apagó las llamas que consumían la ropa del guiador.

Luego, con ayuda de otra persona sacó del vehículo a la joven que viajaba en la parte posterior. Añadió que después regresó a su automóvil y sus dos acompañantes le dijeron que se retirara, por lo que corrió hasta Santa Ana con la intención de abordar un vehículo de alquiler, pero al llegar ahí se encontró con un amigo que viajaba en un jeep y le pidió que lo llevara a casa de su padre. Miguel Gamboa, del Grupo 1, recibe de manos del alcalde Víctor Cervera Pacheco un diploma de participación al concluir la Semana Scout. Fotografía de Megateca

SEMANA SCOUT.— La Catedral recibió ayer a las 9:30 horas la visita de más de 800 jóvenes scouts, integrantes de los 20 grupos de Mérida y el 1 de Conkal y de la compañía número 2 de las Muchachas Guías de México, que oyeron la misa oficiada por el arzobispo Manuel Castro Ruiz, en acción de gracias por el éxito obtenido en la Semana Scout de Mérida 1972, que se clausuró por la tarde en el Parque de las Américas. Después de la misa, los 21 grupos y las Muchachas Guías se formaron para desfilar hasta el Monumento a la Bandera. “Rafaelillo” en triunfal presentación en la Plaza Mérida, el 23 de abril

TOROS.— En su presentación ante la parroquia taurina de Mérida, Rafael Gil “Rafaelillo” dejó en el anillo del Coso de Reforma pruebas de su arte fino, subrayado de detalles personales, y conquistó al público meridano, que no llenó más de la mitad de los tendidos. El joven diestro exhibió un raro asentamiento y seguridad en los ruedos y probó que no son superficiales sus conocimientos en el quehacer taurino, características que no son comunes en los diestros que apenas se inician en el Arte de Cúchares.

(De “Diario de Yucatán” número 16,866)

Martes 25 de abril de 1972: astronautas del Apolo 16 inician su viaje de regreso a casa

APOLO.— HOUSTON (UPI).— Los astronautas de la Apolo 16 abandonaron anoche la órbita lunar y emprendieron un raudo regreso a la Tierra, dejando atrás el módulo de alunizaje Orión y un pequeño satélite no tripulado denominado Little Mo (Pequeño Mo).

CRUZ ROJA.— Como ya es costumbre cada año, la delegación en Mérida de la Cruz Roja inició ayer su colecta anual de primavera, en la que colaboran varios grupos de damas de la sociedad emeritense. La Colecta 1972 concluirá el 10 de mayo. Alberto Oramas Repetto, presidente del consejo de administración del centro de socorro, informó que este año, para evitar malas interpretaciones, las alcancías están lacradas y no serán abiertas por miembros del consejo, sino enviadas al Banco de Comercio de Yucatán, donde varios empleados están autorizados a abrirlas.

(De “Diario de Yucatán” número 16,867)

Miércoles 26 de abril de 1972: inicia la construcción de la Unidad Recreativa de Miraflores

UNIDAD RECREATIVA.— Con la asistencia del alcalde Víctor Cervera Pacheco, ayer por la mañana se iniciaron los trabajos de construcción de la Unidad Recreativa de la colonia Miraflores, según informó la oficina de prensa del Ayuntamiento.

El presidente municipal anunció que primeramente se trabajará en la periferia, con objeto de no tocar el campo de béisbol, donde actualmente se efectúa un campeonato de ese deporte. Añadió que remozarán las canchas de básquetbol y vólibol y la sección de juegos infantiles será triplicada. Al concluirse esa etapa se procederá a construir el campo de fútbol.

(De “Diario de Yucatán” número 16,868)

Jueves 27 de abril de 1972: presentan a la nueva Señorita Yucatán 1972 y fallece una segunda víctima del incidente en Paseo de Montejo

SEÑORITA YUCATÁN.— La Compañía Mexicana de Aviación, en representación del Comité Organizador en el Estado del concurso Señorita México 1972, informa que la señorita Ligia Rincón Ancona fue designada ayer para representar a Yucatán en el mencionado certamen, que se efectuará en el hotel Camino Real de la ciudad de México el 13 de mayo.

SUCESOS DE POLICÍA.— Después de cinco días de luchar contra la muerte, ayer a las 5 de la mañana falleció en la clínica del Seguro Social el guiador del Volkswagen embestido el jueves 20 en Paseo de Montejo. De 31 años, sufrió quemaduras en 70 por ciento del cuerpo al incendiarse el Volkswagen. La inhumación se efectuó ayer a las 17 horas en el Panteón Florido.

JUEGOS ESTATALES.— Ayer a las 15 horas fueron inaugurados en el Estadio los IV Juegos Deportivos Estatales a nivel de primarias y secundarias, en ceremonia que presidió Carlos Capetillo Campos, representante del gobierno del Estado. La ceremonia se inició con el desfile de equipos participantes, que encabezaron la banda de guerra de la “María González Palma” y la escolta del Colegio Peninsular. A continuación, los contingentes rindieron honores a la enseña patria.

(De “Diario de Yucatán” número 16,869)

Viernes 28 de abril de 1972: tocan tierra los astronautas del Apolo 16

APOLO.— A BORDO DEL PORTAAVIONES TICONDEROGA (UPI).— Los astronautas de la Apolo 16 amararon ayer felizmente en aguas del Pacífico, culminando una fructuosa misión de 11 días a la Luna que estuvo acompañada de éxitos espectaculares, fracasos desalentadores y nuevos indicios intrigantes, susceptibles de descifrar los misterios de la creación del satélite.

El penúltimo vuelo tripulado de Estados Unidos a Selene concluyó exactamente a la 1:45 p.m. (hora de México), cuando la nave de comando Casper acuatizó entre suaves olas verdiazules, unas 1,500 millas náuticas al sur de Honolulu.

(De “Diario de Yucatán” número 16,870)

Sábado 29 de abril de 1972: llega el quinto altar mayor del primer templo de Mérida

La mesa de piedra que se convertiría en el quinto altar mayor de Catedral, el 28 de abril en patios de la iglesia

CATEDRAL.— Después de dos horas de esfuerzos, cinco cargadores depositaron ayer por la mañana, en los patios de la Catedral, la mesa de piedra que ha de ser el quinto altar mayor del primer templo de Mérida en los últimos 220 años.

Se trata de aquella enorme piedra de ocho toneladas desenterrada durante las obras de construcción del actual aeropuerto, pero desde entonces ha bajado de peso. Ahora, casi lista ya la obra, pesa dos toneladas 300 kilos y mide 2.60 metros de largo, 85 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura.

El escultor Antonio Ávila Hernández, discípulo de Rómulo Rozo, colaborador suyo en la construcción del Monumento a la Patria, supervisó personalmente el traslado de la piedra que moldeó, desde su taller en la carretera a Umán hasta las oficinas de la Catedral. Solo falta pulir la superficie de arriba. Todas las demás “caras” quedarán a la rústica.

VÓLIBOL.— El Colegio América se coronó campeón del Primer Torneo de Invitación de Vólibol Femenino, organizado en el Club Campestre, al derrotar anoche en dos sets, por 15-10 y 15-2, al equipo representativo de ese club. El segundo lugar correspondió al Colegio Peninsular, que se impuso al equipo del Colegio Mérida, que se adjudicó a su vez el tercer lugar. Patricia Tello, capitana del equipo campeón, recibió un trofeo del profesor Abel Paredes.

(De “Diario de Yucatán” número 16,871)