Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 1 de mayo

“Señor, ¡tú sabes que te quiero!”

San Juan narra hoy una tercera aparición de Jesús en el lago Tiberíades. Como en Emaús los discípulos no le reconocen. San Lucas dice que sus ojos estaban atascados para que no lo conociesen. Solo le reconocieron a consecuencia de una palabra o de una señal. El cuerpo del Resucitado, manteniéndose idéntico a sí mismo, se encontraba en un estado nuevo.

Al llegar a la orilla los apóstoles vieron cómo Jesús había preparado ya el almuerzo. Jesús les invitó a terminar su trabajo y Pedro se apresuró a sacar la red. Solo entonces apareció claramente la magnitud del milagro, al ver la gran cantidad de pescados y al comprobar que la red no se había roto, como era de esperar. Toda esta acción fue un símbolo visible de la vocación de los apóstoles y de su acción evangelizadora.

La predicación del Evangelio, realizada en nombre de Cristo, fue coronada por el éxito; (el número de los pescados coincide con el de las especies que conocían los antiguos y, por eso, algunos opinan que este número significa la universalidad de la Iglesia; siguiendo esta interpretación puede también decirse que el hecho de que no se rompiera la red es un signo de la unidad de la Iglesia).

En todo esto san Pedro desempeñó un papel especial que le destaca simbólicamente como cabeza y autoridad de la Iglesia.

Hay, pues, dos escenas en el relato del evangelio de hoy. El primero es el de la pesca milagrosa, y el segundo es el del banquete que Jesús come con sus discípulos en la orilla del lago. La escena de la pesca está encuadrada por un horizonte de la vida cotidiana en la que aparecen siete personajes, pero en el que irrumpe un personaje nuevo y desconocido que propuso a aquellos siete desilusionados de su trabajo improductivo que arriesgasen una vez más.

El no reconocer a Cristo resucitado fue un componente constante de las apariciones de Jesús, como el caso de María Magdalena que confundió a Cristo con el jardinero del sepulcro. Por lo tanto, hay un camino diverso por recorrer para encontrar y reconocer a Cristo glorioso. No es el de la simple costumbre familiar, de los ojos y de los sentimientos; es, más bien, el camino de la fe. Pero es un camino al que no le faltan los signos comprensibles: es el caso de la pesca milagrosa con sus 153 pescados grandes.

San Pedro, al escuchar que se trataba del Señor, se lanzó hacia Jesús con todo el impulso de su amor, y, así, se convirtió en el modelo del discípulo que sigue al Señor. Luego, la escena del banquete (modesto pero sorprendente), muestra a Jesús que come —como sus discípulos— su porción de pescado asado y con esto permitió recordar aquella cena celebrada en el cenáculo y la de los discípulos de Emaús.