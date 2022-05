María Beatriz Ríos Luján: Ser uno mismo siempre

El calor me agobia y busco la sombra que me alivie el sofoco de estas temperaturas estivales... me siento un momento y me echo agua encima perdiendo los modales y las formas y es cuando me doy cuenta que nada es más importante que el sentirnos bien con nosotros mismos en cuerpo y alma.

No importa perder la compostura, lo único verdaderamente importante es no perdernos a nosotros mismos.

Mantener la esencia

Abrazarnos a nuestra esencia tan fuerte que nunca se aparte de nosotros, aún a veces las cosas no salgan como lo planeamos. No podemos renunciar a ser lo que somos porque alguien o algo no es como queremos.

Nuestra luz brilla más de lo que podemos percibir, a algunos les molesta a otros les atrae... es entonces cuando vamos construyendo nuestra tribu, esa manada de la que nos rodeamos, donde nos cobijamos unos a otros y volamos cuando es necesario, para sentirnos bienvenidos al regresar. Que acoge nuestros sueños y nos acompaña en las realidades.

Guías en el camino

Esos son los entrañables... los que nunca permitirán que te pierdas en el camino y que no harán preguntas, si no darán la certeza de que ahí donde estén, es tu sitio.

Hoy sé que en mi perfecta e imperfecta humanidad, no me abandonaré para no abandonar a los que quiero. Y de esta forma no permitirme de manera amorosa, estar ” sin mí” de nuevo.

