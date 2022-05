Acompaña a mamás

Cuando a los 21 años quedó embarazada, Vanessa Oliveiras vio cambiar su vida como la conocía hasta entonces. Familiares, amigos y su pareja se unieron para ayudarla a asimilar el momento que le tocaba vivir y encontrar en él lo más valioso.

Hoy Vane tiene 23 años y su hija Juliet, dos. La pequeña, asegura, la inspira para asumir una responsabilidad que no viene acompañada de una “guía práctica”.

La youtuber e influencer de origen venezolano muestra en sus publicaciones una forma de ejercer el papel de madre sin dejar de verse y sentirse bien. Su mayor motivación: que las mujeres tengan un acompañamiento durante el embarazo y después del alumbramiento.

Originaria de Maracaibo, desde 2019 “busco mostrarme como una persona normal que ha tenido cambios drásticos en su cuerpo, así como mi sentir luego de dar a luz”, según explica.

“A veces nos sentimos mal con nosotras mismas y hay que trabajar el amor propio para que el mundo vea que no hay maternidad perfecta”, añade Vane.

“Durante el embarazo mi cuerpo cambió, albergó vida en su interior, no me sentía yo, tan acostumbrada a un cuerpo esbelto; con un enorme vientre no me reconocía. La depresión llegó 15 días después de dar a luz. Estaba hecha un desastre pero entendí que tenía que quererme y retomar quien era para continuar ahora que alguien necesitaba de mí”.

“La maternidad sigue llena de estereotipos, la realidad es que es un compromiso con una nueva vida y con una misma como mujer, hay que buscar las mejores formas para estar con los hijos”, subraya.

Vane usa sus redes sociales para llevar mensajes a las mujeres que están en proceso de embarazo o ya dieron a luz, pues, aunque no hay una guía exacta, pequeñas experiencias pueden hacer más llevadera cada etapa.

Vane considera que es muy importante que las mujeres no pierdan su cuidado físico al ser mamás. “No hay que dejar de ser nosotras, debemos cuidarnos y vernos espectaculares para nosotras mismas”, opina. “Me gusta romper los parámetros porque, a pesar de ser mamá, también soy mujer, sexy y joven, así que hago looks combinados con mi bebé”.

“Vane & JuliTuli” es el pódcast en el que la venezolana muestra al mundo su rutina diaria a lado de su hija, con la que comparte momentos divertidos pero también complicados de la vida en familia.

“Todos los miércoles tenemos una cita con nuestros seguidores para que conozcan más, aprendan y vean el papel materno desde mis perspectivas y vivencias”.

Con su labor Vane ha llegado a más mujeres para ofrecerles consejos, pero sobre todo para que vean que la maternidad no está peleada con la sensualidad ni con cuidarse a una misma.— Emanuel Rincón Becerra