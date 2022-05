La OSY interpretará Sinfonías de Respighi y Schubert en el José Peón Contreras

La Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) interpretará por primera vez la Sinfonía No. 1 de Schubert y la Suite No. 3 Aires y danzas antiguas de Respighi, este fin de semana; un programa considerado “exquisito” que se completa con la Obertura “Egmont” de Beethoven.

La OSY se presentará este viernes 13 y el domingo 15 a las 20 y 12 horas, respectivamente, en el teatro José Peón Contreras, bajo la batuta de su director titular Juan Carlos Lomónaco, quien destaca lo hermoso del programa, que le causa “mucha emoción”.

Programa de la OSY

El programa se inicia con una de las oberturas más importantes de Beethoven, “Egmont”, compuesta en 1810 y que antecede a la música incidental que hace el compositor para acompañar la obra de teatro del mismo nombre de Goethe.

Recuerda que Egmont fue un líder flamenco que incita al pueblo a levantarse en armas para liberarse del yugo de la invasión de los españoles, que invadieron lo que hoy se conoce como los Países Bajos, y Beethoven es quien hace la Obertura y la música incidental para la obra de teatro en la que se le recuerda.

La Orquesta continuará el programa con Aires y danzas antiguas, Suite No. 3, de Ottorino Respighi, para cubrir las tres danzas del compositor, ya que hace unas semanas, en marzo, se tocó por primera vez la No. 1 y anteriormente, en otra temporada, se interpretó la No. 2, de forma tal que con ésta la OSY ya tiene en su repertorio las tres Suites.

Esta obra, señala, es una maravilla, y a diferencia de las otras dos, la No. 3 fue compuesta únicamente para cuerdas.

Precisa que las tres suites fueron compuestas por Respighi entre 1917 y 1932, y se trata de arreglos del compositor sobre piezas renacentistas, la mayoría de ellas anónimas. La Suite No. 3 está hecha para un arreglo exclusivamente de cuerdas.

Primera vez que Juan Carlos Lomónaco la dirigirá con la OSY

Juan Carlos Lomónaco comparte que es una pieza cercana a él, la ha interpretado en muchas ocasiones, aunque es la primera vez que la dirigirá con la OSY, y le tiene un cariño especial. Considera la obra muy brillante, y muy dramática, sobre todo el último movimiento, el pasacalle, “es un dramón italiano”.

Confía en que al público le va a encantar, pues es exclusiva para las cuerdas y está “tan bien hecha que logra todo el potencial de la cuerda, sobre todo en el pasacalle que requiere un virtuosismo muy particular”.

Explica que la pieza tiene una serie de acordes similares a los de una suite de Bach, recuerda un poco las partitas o suites del compositor, por la complejidad que requieren los acordes, aunado a que el resultado sonoro para el público es extraordinario.

La OSY cerrará el programa con la Sinfonía No. 1 de Schubert, que también será un estreno para la Orquesta.

Indica que Schubert fue un compositor de inicios del Romanticismo, de modo que sus sinfonías son muy clásicas todavía, sobre todo en la orquestación, con maderas a dos, dos cornos y dos trompetas.

Primera vez que la OSY interpreta la obra

Apunta que la OSY no ha interpretado antes esta obra, pero sí la 3, 4, 6, 8 y 9 de Schubert, de manera que ya tiene casi todas las sinfonías de este compositor en su repertorio.

Asegura que esta primera es una obra exquisita, de 1813, que el compositor realizó con tan sólo 16 años.

"La compone para su maestro, y desde ahí se ve venir la genialidad del compositor. La dificultad de la obra le recuerda a otras sinfonías, en las que pone muchas notas como en la No. 4 'La trágica'".