Será especial para Carlos Reyes La Noche Blanca

Los amigos y familiares del escritor Carlos Reyes Ávila hubieran preferido que se dedicara a algo que le deje dinero, pues la literatura “es un poco incierta, pero cuando ganas (un premio), tienes un reconocimiento de este tipo, te da mucha satisfacción personal decir ‘voy por buen camino’”, aseguró el escritor.

Ganar un premio “te da mucha alegría y satisfacción porque es una confirmación de tu trabajo”, expuso el ganador del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2021.

Carlos Reyes Ávila ganó con el libro “La fiesta del fin del mundo será transmitida por PPV”.

La presentación del poemario y la premiación serán el próximo sábado 28, a las 7:30 p.m., en el Salón del Consejo Universitario del Centro Cultural Universitario de la Uady, en el marco de La Noche Blanca, del Ayuntamiento de Mérida.

Dijo que cuando le informaron que era ganador del premio, se sorprendió porque “ya no me acordaba de haberlo enviado y pensé que ya lo había ganado alguien más, incluso pensé que era una broma”.

Sobre el escritor

El poeta, cuentista y novelista originario de Torreón, Coahuila, publicó su primer libro de poesía “Luna de cáncer”, en 1999, editado por el Instituto Coahuilense de Cultura. A la fecha, tomando en cuenta la obra ganadora, ha publicado 13 libros, nueve de poesía, tres novelas y un libro de cuentos.

El poemario “La fiesta del fin del mundo será transmitida por PPV” fue escrito cuando comenzó la pandemia, “en 2020 que estuvimos encerrados”.

El poemario ganador es un libro de 50 páginas, se divide en dos capítulos y tiene aproximadamente 20 poemas.

“La obra habla de los medios de comunicación, de la sociedad, del mundo tal cual está ahora y de ahí el título. Tiene ironía, humor, sarcasmo, mucho asombro y mucho amor también por la vida”.

“Son como pequeñas historias, como relatos breves en forma de poemas que van describiendo con asombro en qué hemos convertido el mundo”.

El escritor compartió que la inspiración para escribir “es su propia realidad, lo que veo en el mundo, en internet, en la calle, en la ciudad, en los medios de comunicación”.

“Escribo sobre algo que me impacta mucho emocionalmente y en este caso, cuando lo comencé a escribir, en la pandemia, me llamaba mucho la atención ver cómo estaba el mundo, de cabeza, y no tenemos la conciencia de cuidarlo y protegerlo, seguimos contaminando”.

Premiación

Carlos Reyes Ávila vendrá por primera vez a Mérida, para recibir su premio de $70,000 así como la edición de la obra ganadora.

Después de la ceremonia de premiación, a las 8 p.m. será inaugurada La Noche Blanca con la Orquesta Jaranera y el Ballet de la Universidad Autónoma de Yucatán.