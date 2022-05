Visibilizan los abusos: “Te agreden sin importar cómo estés vestida”

LEOLA.— Hope Anne Dueck, directora ejecutiva de A Better Way y una de las organizadoras de la muestra sobre los abusos sexuales en las “iglesias sencillas” —que se menciona en nuestra nota de portada—, dice que muchas sobrevivientes cuentan que les dicen que “si se hubiesen tapado la cabeza, probablemente no les hubiera pasado nada” o “seguramente no se vistieron con suficiente recato”.

“Yo, como sobreviviente (de una agresión sexual), sé que no es cierto. Te pueden agredir sin importar cómo te vistas”, señala.

Las personas que aportaron prendas para esta muestra “lucían lo que les indicaron sus padres y sus iglesias, y las usaban correctamente; pero de todos modos fueron agredidas”.

La muestra se basó en otras parecidas presentadas en universidades y otros espacios en los últimos años sobre la premisa de “¿cómo estabas vestida?”. Exhiben prendas de todo tipo con el objetivo de acabar con la idea equivocada de que se pueden atribuir las violaciones a los atuendos de las víctimas.

Integrantes de otras comunidades religiosas que usan ropas modestas —por ejemplo Holiness, una rama del metodismo que pone énfasis en las expresiones de piedad— acordaron el año pasado que debían llevar al cabo muestras parecidas.

“Nunca tuvo nada que ver con la ropa”, expresa Mary Byler, sobreviviente de abuso sexual cuando era una niña en las comunidades amish en las que se crió.

Mary, quien fundó la agrupación The Misfit Amish de Colorado para reducir la brecha cultural entre los amish y el resto de la sociedad, ayudó a montar la exhibición. “Espero que le deje saber a las sobrevivientes que no están solas”.

Se invitó a las víctimas de abusos a que aportasen las prendas que lucían o las describiesen. Todas menos una dieron prendas de niñas y de un varoncito, que reflejan la edad en que fueron agredidos. La única prenda de adulto pertenecía a una mujer que fue violada por su marido poco después de dar a luz, explica Hope Anne.

Los organizadores planean producir fotos de alta calidad de las prendas para mostrarlas en las redes sociales y otras exhibiciones futuras.

Líderes de las iglesias sencillas admitieron en años recientes que los abusos sexuales son un problema en sus comunidades y que realizan talleres para concienciar a la gente.

Falta más

Activistas, sin embargo, subrayan que tienen que hacer mucho más porque algunos líderes comunitarios siguen tratando los abusos como asuntos de disciplina de la iglesia y no los ven como delitos que hay que denunciar ante las autoridades.

Decenas de miembros de iglesias sencillas fueron condenados por abusar sexualmente de niños en las dos últimas décadas, de acuerdo con archivos judiciales de varios estados. Y numerosos líderes religiosos fueron condenados por no denunciar los abusos, incluido un obispo amish del Lancaster County en 2020.

Investigadores y organizadores de la conferencia aseguran que están tratando de recabar datos concretos sobre el tema.

La muestra de ropa constituye una denuncia muy fuerte, según Darlene Shirk, una menonita del Lancaster County: “Se habla de estadísticas... pero cuando tienes algo físico como aquí, y el hecho de que sean prendas de comunidades sencillas, es como decir: ‘¡Mira, esto es lo que pasa en nuestra comunidad!”, manifiesta.

Activistas advierten que en las iglesias sencillas encabezadas por hombres, en las que se predica el perdón, a menudo se presiona a la gente para que se reconcilie con quien abusó de ella.

Mary Byler expone que en los 18 años que pasaron desde que ella denunció su abuso a las autoridades civiles ya perdió la cuenta de las historias de abusos que ha escuchado en las comunidades sencillas. Las sobrevivientes a menudo son marginadas y soportan acusaciones de que “ellas incitaron los abusos”, expresa.— AP