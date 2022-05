Marta Lledó se siente en casa en el Peón Contreras

La argentina Marta Lledó, considerada una de las diez pianistas más importantes del mundo, ofrecerá hoy a las 7 de la noche, en el Teatro Peón Contreras, un concierto de tango y pasión.

“Estoy feliz de pisar suelo yucateco, me siento como en casa, como años atrás cuando estaba en el Teatro Colón de Buenos Aires. El teatro (Peón Contreras) es bellísimo, estoy maravillada de la belleza del lugar”, expresó.

El programa estará dividido en dos partes. En la primera, Marta ofrecerá tangos tradicionales y famosos mundialmente, como “La cumparsita” y “El choclo”. La segunda la formarán obras de Astor Piazzolla.

En entrevista con el Diario, la pianista, quien hace unos días presentó en La Paz, Baja California Sur, un concierto en el que tocó, incluso, música de José José y Juan Gabriel, adelantó que en una parte del show el yucateco Cacho Medina cantará un tango con ella.

Amor de infancia

La maestra, quien ha tocado con figuras como Elton John en el Caesars Palace de Las Vegas, recordó que su gusto por el tango se remonta a la infancia, cuando veía a sus papás bailar en fiestas los tangos de la vieja guardia. “Ellos salían a bailar y tengo prendido en mis retinas cómo bailaban con ese ritmo casi arrastrado… Vamos, he crecido con el tango”.

Sin embargo, ella, en lugar de bailar tango como hacían sus padres en los festejos, prefirió tocarlo. “Intenté un par de veces y lo hice bastante bien, pero es muy cansado, es un ejercicio terrible, entonces prefiero tocarlo”, aunque precisó que es pianista clásica.

Cuando era niña, tocaba en pianos de juguete, chiquitos, “pero pedí que me compraran un piano de verdad”.

“Mi papá no quería, entonces caí enferma un mes, con fiebre… Los médicos, que no sabían qué pasaba, decían que tenía alucinaciones y pedía que me acercaran el piano que estaba allí. Mi padre terminó comprando el piano y así sané”.

Marta comenzó a tomar clases con la única maestra que la aceptó, pues era muy chiquita. Un año después continuó sus estudios con el maestro Franklin Ponce.

A la pianista no le gusta encasillarse, prefiere la versatilidad. “Descubrí que se puede tocar Beethoven, un tango de Piazzolla o un bolero en el piano”.

Sin embargo, reconoció que es probable que reciba críticas por esa decisión. “Pero yo disfruto no estar atada a un solo género”.

Trayectoria

Marta integró en la década de 1990 la Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires y en 1999 emigró a San Francisco a la cabeza de un cuarteto de jazz, con Billy Johnson, baterista de Carlos Santana. Ha actuado en las salas más prestigiosas de América Latina con orquestas sinfónicas. En Estados Unidos ha tocado, entre otras, con la Sinfónica de Oakland en Nueva York, por invitación de Plácido Domingo.

Los boletos cuestan $225 (más cargo por servicio) y se compran en tusboletos. mx.— Jorge Iván Canul Ek