Conversatorio de la Casa Molina, este viernes 20

Cómo transcurría la vida en la Casa Molina, donde hoy funciona el Museo de Arte Popular, para qué se usaban cada una de sus habitaciones, el contexto histórico cuando la casa se comenzó a habitar y la cuidada arquitectura del inmueble, conservado tal como se construyó en el Porfiriato son parte esencial de lo que se abordará en el conversatorio a cargo de Elda Peón Molina de Ricalde y el doctor en historia y arquitecto Raúl Enrique Rivero Canto.

La charla se realizará este viernes 20 a las ocho de la noche en el Museo de Arte Popular, que desde hace algunos años funciona en la Casa Molina, enclavada en una de las esquinas frente al Parque de la Mejorada.

La actividad forma parte de los eventos por el Día Internacional de los Museos, que hoy se conmemora.

Elda Peón Molina de Ricalde fue invitada a ofrecer una conferencia sobre la casa, ya que habitó la misma por varios años y perteneció a su familia por cuatro generaciones, hasta que pasó a manos del gobierno del Estado en comodato y se convirtió en Museo.

Siempre tuvo la intención de escribir algo sobre la casa o dar una charla sobre la misma, pues en una visita que hizo al Hospicio Cabañas en Guadalajara le llamó la atención el énfasis que se hace no solo en la arquitectura de la casa y en los murales del pintor José Clemente Orozco que alberga, sino también sobre la historia de la casa, los huérfanos que ahí vivieron y el seguimiento que se da a la vida de algunos de ellos.

Surgió en ella la inquietud de contar lo que la Casa Molina albergó muchos años, pues asegura que hay mucho que decir, por ello cuando la invitaron a dar la conferencia no dudó en decir que sí y este viernes compartirá con el público un poco de la historia de la casa, no como historiadora, pues aclara que no lo es, sino como una persona que vivió en el sitio durante varios años, pues la residencia perteneció a sus abuelos, Adolfina Zapata de Molina y Alfredo Molina Castilla, aunque este último murió relativamente joven, y la abuela es quien vivió la casa por más años.

En la charla contará para qué se usaba cada espacio de la casa y algunos otros aspectos de ésta.

Estará acompañada del historiador y arquitecto Raúl Rivero, a quien invitó abordar algunos aspectos históricos y arquitectónicos del inmueble.

El profesional contextualizará cómo era el barrio de la Mejorada en el tiempo en el que la vivienda se comenzó a habitar, lo cual sucedió después de la Revolución, pues, aunque fue construida en la época porfiriana, no se había habitado.

Cuenta que lo que hoy es la Facultad de Arquitectura de la Uady fue el cuartel de los soldados rasos del general Salvador Alvarado, por lo que el entorno era bastante tenso y hasta peligroso, de forma tal que la arquitectura de la casa, sin un jardín al frente como era costumbre, resultó ideal para esos tiempos, cuando los vecinos buscaban estar protegidos.

Algunas particularidades en el aspecto arquitectónico de la casa también serán señaladas por el conferenciante, incluida la conservación original del inmueble, que no ha sido modificado, lo cual resulta relevante.

La charla es abierta a todo público y gratuita.— IRIS CEBALLOS ALVARADO