Herminio José Piña Valladares: Hacen mella en los estudiantes

Podemos cerrar los ojos y recordar a algún maestro que dejó un mensaje, una reflexión, en nuestra niñez o adolescencia, puede ser por la forma de explicar, enseñar o una motivación en nuestra vida. A lo largo de la historia, importantes personalidades nos han dejado como legado reflexiones y frases para los maestros, que supieron inspirar en las mentes y los corazones.

“La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento”, una reflexión de William Arthur Ward.

Benjamin Franklin mencionaba: “Educar en la igualdad y el respeto, es educar contra la violencia”.

“El profesor mediocre dice. El buen profesor explica. El profesor superior demuestra. El gran profesor inspira”, menciona William A. Ward.

“Quizá nunca sabrás a cuántas personas has inspirado, pero te aseguramos que muchos de tus alumnos y alumnas hoy son lo que son porque en un pasado alguien les proporcionó confianza para lograr sus objetivos”.

Antony de Meló expresaba: “Hay dos tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir”.

La madre Teresa de Calcuta mencionaba una frase de gran profundidad: “Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”.

“El principio de la educación es predicar con el ejemplo”, mencionaba el maestro Turgot.

“No enseñes solo a leer, enséñales a cuestionarse lo que leen, enséñales a cuestionarse”, reflexionaba Gerge Carlín.

“La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar desiertos”, expresaba Clive Stapies Lewis, quien explicaba que realmente los docentes deben atender a todo su alumnado, independientemente de las características físicas, cognitivas, sociales y afectivas. Una tarea muy complicada, pero no imposible. Asimismo, no solo se trata de potenciar fortalezas de cada uno de ellos sino también de mejorar las debilidades para conseguir un desarrollo integral de la persona.

Con estos mensajes reconocemos la loable función del maestro en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes.

