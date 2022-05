Latinos destacan en evento culinario

SAN SEBASTIÁN (EFE).— La peruana Pía León, la argentina Narda Lepes, la mexicana Elena Reygadas y el australiano Josh Niland, que se encuentran entre los nuevos valores de la gastronomía, se incorporaron al Consejo Internacional del Basque Culinary Center (BCC), que celebrará su próxima “cumbre” del 19 al 21 de junio en la ciudad española de Girona (Cataluña) .

Estos cuatro cocineros llegan al Consejo Internacional del BCC, con sede en San Sebastián (España), del que forman parte algunos de los chefs “más influyentes y relevantes del mundo”, para “fortalecer la visión holística de la institución y aportar una nueva mirada de la gastronomía mundial desde su experiencia y visión”, explica el centro universitario y de investigación en un comunicado.

En la reunión de Girona, los nuevos miembros ejercerán también de jurados del Basque Culinary World Prize, dotado con 100,000 euros y cuyo ganador se dará a conocer durante la “cumbre”.

Presidido por el español Joan Roca, son integrantes activos del Consejo Gastón Acurio, Massimo Bottura, Enrique Olvera, Trine Hahnemann, Dominique Crenn y Yoshihiro Narisawa, mientras que tuvo como miembros fundadores a Ferrán Adrià, Michel Bras, René Redzepi, Heston Blumenthal, Alex Atala y Dan Barber.

Pía, chef y propietaria del restaurante de alta cocina Kjolle; Narda, reconocida chef de Argentina; Elena, chef y dueña de los restaurantes y panaderías Rosetta, la Panadería de Rosetta, Lardo y Café Nin, y Niland, propietario y chef del restaurante Saint Peter y del Fish Butchery, se suman a la labor de este órgano asesor, encargado de “aportar una visión estratégica” al Basque Culinary Center, que “sienta sus bases” en una reunión anual que tiene como fin “identificar retos, estimular debates y ahondar en maneras de impulsar el sector desde la perspectiva Gastronomía 360 grados”.

Pía León (Lima, 1986), chef y propietaria del restaurante de alta cocina Kjolle, se graduó en el Cordon Bleu de Lima e hizo prácticas en el Hotel Ritz de Nueva York y en el Astrid&Gastón, de Gastón Acurio y Astrid Gutsche.

En 2008, inició su carrera en el Central de Virgilio Martínez Véliz, su pareja desde 2010, y llegó a ser copropietaria de este restaurante del distrito limeño de Barranco.

En 2018 inauguró el Kjolle, en el que expresa sus ideas “en una cocina abierta, creativa, libre, peruana, fresca y moderna. Ese mismo año se convirtió en la mejor chef de América Latina en los Latam 50 de la lista Best de The World’s 50 Best.

En 2021, Pía León fue elegida la mejor chef del mundo, nuevamente en lista citada, especializada en reconocer tops de la gastronomía global.

Narda Lepes (Buenos Aires, 1972), una de las chefs más reconocidas de Argentina, es además comunicadora, emprendedora y una “gran figura internacional.” Su debut en el Canal El Gourmet marcó el inicio de una exitosa carrera televisiva y de radio.

Autora de varios libros como “Comer y pasarla bien” y “Ñam ñam“, en 2017 inauguró su restaurante Narda Comedor, que tres años después ingresó al ranking Latin America’s 50 Best.

Formó parte integral en la creación de asociaciones y proyectos como A.C.E.L.G.A., M.I.G.A. y la feria Masticar, donde promueve el cambio de hábitos alimenticios y trabaja junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para fomentar la venta de productos sin intermediarios.

En noviembre de 2020 fue reconocida por The World’s 50 Best como la mejor chef mujer de América Latina.

Elena Reygadas (Ciudad de México, 1976) es, por su parte, una de las figuras “más importantes de la escena gastronómica mexicana y un verdadero referente de Latinoamérica”. Es chef y dueña de un grupo de populares restaurantes y panaderías: Rosetta, la Panadería de Rosetta, Lardo y Café Nin.

Está comprometida con la defensa del producto local mexicano y con causas sociales vinculadas con la alimentación sana y sostenible. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos el Veuve Clicquot como mejor chef femenina de América Latina en 2014.

Josh Nilan, de 39 años, es propietario y chef del restaurantes Saint Peter y del Fish Butchery, un espacio de venta al por menor que se ha convertido en la primera pescadería sostenible de Australia.

“Niland ha revolucionado la manera de entender el pescado como producto, ha conseguido reinventar el mundo de los pescados y mariscos en todo el mundo”, destaca el BCC, que recuerda que en 2019 publicó un libro en el que revela sus técnicas innovadoras.