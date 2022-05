Tsunami y Expo Bazar el fin de semana en Mérida

A 20 años de la primera edición del Tsunami en Yucatán, este fin de semana se llevará al cabo la edición de primavera 2022 del evento de anime, comic, kpop y cosplay más importante del Sureste, el sábado 21 y el domingo 22 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

De manera paralela, esos días se realizará la Expo Bazar y Artesanías de Primavera, en un espacio contiguo en la misma sede.

Ambos eventos fueron anunciados ayer, en rueda de prensa con la presencia de organizadores y cosplayers que formarán parte de esta edición del Tsunami

Gretel Rodríguez, organizadora del Tsunami 2022, dijo que a diferencia del pasado evento que tuvo lugar en Mérida en diciembre pasado ahora se espera más visitantes, pues en aquella ocasión el acceso estaba limitado a 400 espectadores en simultáneo, y ahora que las condiciones por la pandemia del Covid-19 han cambiado, la expectativa es de alrededor de 5,000 visitantes quienes llegan a disfrutar de todos los atractivos que ofrece el Tsunami, con grandes sorpresas para todos.

Habrá un Gran Especial de “Kimetsu No Yaiba: Demons Slayer”, con las voces de Tanjiro, Inosuke, Giyu Tomioka y Tengen Uzui con los actores de doblaje: Iván Bastidas, voz de Tanjiro Kamado en Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, y Henry Hart en Henry Danger; Marc Winslow, voz de Giyu Tomioka en Kimetsu no Yaiba, Ciel en Kuroshitsuji y Dio en Jojos; Uraz Huerta, voz de Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba y Shaoran Li en Sakura Card Captors; y Gabriel Basurto, voz de Tengen Uzui en Kimetsu no yaiba, Sesshomaru en Inuyasha, Levi Ackerman en Attack on Titan y Ban en los siete pecados.

Llega también la leyenda del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), KeMonito; estará ambos días tomándose fotos con fans y firmando autógrafos.

Se ha preparado el Concierto de Maya y Keena desde Japón, las idols regresan desde Tokio a Mérida para ofrecer el concierto con temas clásicos y nuevos de Anime como Evangelion, Sailor Moon, Dragon Ball, Ranma, Kimetsu no Yaiba y mucho más.

Desde Michoacán llega Misaki TL, cosplayer y streamer; desde Sonora, Kouryam, cosplayer, cosmaker, modelo, ilustradora y diseñadora, y San Chan, cosplayer y streamer de videojuegos. Dedica su tiempo a la creación de contenido para redes sociales y plataformas digitales con más de 300 mil suscriptores en su canal de YouTube.

Otros invitados son Rabbit EXE, cosplayer de Guadalajara; Magical Idol, cosplayer de Mérida y streamer, ganadora del Concurso de Cosplay en el Carnaval de 2020. Habrá concurso de Dance Cover Ultimate League en las categorías grupal e individual con grandes premios y reconocimientos y de cosplay grupal e individual.

Se espera la participación de alrededor de 80 expositores y habrá zona de artistas y cosplay fraternity.

La Expo bazar

La Expo bazar y artesanías de Primavera será de 10 de la mañana a 9 de la noche. La entrada es gratuita.

Tendrá más de 60 expositores nacionales y locales. Habrá artesanos desde Izamal hasta Ecuador con artesanía en madera, piedra, cristal, proveedores de insumos para armado de joyería con precios de mayoreo, materiales para tejido, cristal, herramientas, cuentas de acrílico, plástico, perla y más productos, también habrá artesanos de Ecuador con ropa típica y alebrijes de Oaxaca, entre otros.

De Yucatán habrá artesanías, ropa típica, palma, ropa hindú, joyería fina en plata y acero, productos artesanales... emprendedores con productos de moda para toda la familia, cosméticos, decoración y hogar, playeras, ropa para mascotas, regalos y mucho.

Habrá zona de alimentos con tamales estilo México, kibis, cazuelas, doraditas, comida japonesa, helados, aguas frescas, pay de queso japonés y también podrán encontrar ropa, moda, calzado, holística, bolsas y accesorios, playeras, juguetes y mucho más.

Recordemos que este evento propone espacios para que tanto artesanos como emprendedores puedan dar a conocer sus productos e incrementar sus ventas y actualmente contribuir a la reactivación económica.

La Expo Bazar y Artesanías se replicará los días 28 y 29 de este mes.— Emanuel Rincón Becerra