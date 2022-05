Rodolfo Naró presenta un libro que reúne sus versos

La autocrítica no es sencilla. Somos los primeros en señalar todo lo negativo de lo que hacemos, decimos o incluso escribimos. Y si se trata de palabras escritas en papel que pasamos por el fuego cuando no nos satisfacen, es más duro aún.

Eso es lo que hace el escritor Rodolfo Naró con todas sus creaciones. Para él no hay un después o un mañana inmediato o lejano para una novela, un cuento o un poema: o son consumidos por el fuego o se publican para compartir con sus lectores.

Y es por ello que su más reciente libro se titula “Elegir el fuego” (Planeta, 2022), una compilación de poemas que escribió de 2005 a 2015, cerrando con ello tres décadas de trabajo que comenzó a reunir en “Los días inútiles” (1985-1995) y “Lo que dejó tu adiós” (1995-2005).

“‘Elegir el fuego’ es también cuando decido romper las normas convencionales sociales y de la familia, y decido ser escritor y poeta de tiempo completo; es caminar hacia el riesgo y la duda, por el tal vez llegue lo que deseo, pero tal vez nunca pase”, declara.

Rodolfo Naró platica que hace tiempo decidió que publicaría libros de poemas que tuviesen 10 años de trabajos cada uno; por ello ya prepara el que saldría en 2026, que abarcaría de 2015 a 2025.

Conocido por sus novelas “El orden infinito”, “Cállate niña” y “Un corazón para Eva”, Rodolfo Naró muestra en “Elegir el fuego” a un hombre abierto que cree en el amor en todos los sentidos: a su pareja, a la vida e incluso a su gata Runa, a quien le dedica una sección del libro.

“Confieso estar un poco nervioso con este libro, porque siempre con la poesía estás más expuesto que con cualquier otro género, además de ser muy autobiográfico. Porque además de desnudar mi alma, toda la obra es inédita, contrario a los dos anteriores que ya han tenido varias reimpresiones, tanto en México como en Argentina”, detalla.

“Elegir el fuego”, añade, es un libro integrado por poemas escritos, madurados y guardados en un cajón o en la memoria de la computadora desde 2005 hasta 2015, cerrando así otra década de la que narra lo que vivió y que ahora lo acerca a los lectores tanto en formato físico como virtual, algo que agradece a la tecnología y las redes sociales.

Por ejemplo, una de las secciones de “Elegir el fuego” es un diccionario de emociones en donde, explica, las palabras lo eligieron a él. “Eran palabras que yo buscaba al azar en los periódicos o libros que estaba leyendo y me encontraba con alguna que me daba vueltas y le encontraba el sentido poético. Al resultar como definiciones engarzadas en la minificción, terminaron siendo un diccionario, porque el español es un idioma donde ninguna palabra es sencilla, todas tienen su grado de profundidad y tienen algo que decirnos y enseñarnos. Porque si cada cabeza es un mundo, cada palabra es un universo”.

Rodolfo se ha caracterizado por una poesía de lenguaje accesible que permite que lectores de todas las edades se identifiquen con su obra, teniendo entre sus seguidores desde adolescentes hasta personas de la tercera edad. “Tengo una filosofía que es compartir todo, porque considero que los seres humanos venimos a eso, y si lo hiciéramos de la mejor manera éste sería un mundo más habitable. Con mi poesía y todas mis obras quiero poner mi granito de arena facilitando la manera en que se nombran y mencionan las emociones y sentimientos en las distintas etapas que me ha tocado vivir como persona, y si esto llega a un grupo de lectores y lectoras que se sienten identificados, creo que logré mi objetivo”, afirma entusiasmado.

Comentarios como “parece que me quitaste las palabras de la boca”, “yo habría podido escribir eso” o “yo también viví algo semejante” le llenan el corazón y son para Naró honor y halago.

El confinamiento fue para Rodolfo un encierro que le redujo la vida social e hizo que se concentrara en escribir no solo libros que salieron a la venta durante la pandemia sino otros más que ya están casi listos para entregar a su casa editora.

Además de tener ya lista la segunda parte de “Un corazón para Eva”, cuya publicación se pospuso debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, Rodolfo prepara un “spin off” de esta saga que lleva por título tentativo “Varsovia” y trata de la vida de la abuela de Eva en la Segunda Guerra Mundial.

“El misterio del colibrí” y “Paganino” fueron dos obras que también se dieron a conocer hace poco y muestran la faceta oculta de Rodolfo en la que escribe historias para niños. “Son libros que hice en los años 2009 y 2011 y que estuvieron guardadas en la memoria de mi computadora todos estos años, hasta que se editaron bajo el sello PlanetaLector, dirigidas a los primeros lectores de preescolar y dos primeros años de primaria, y que ha resultado en una grata experiencia para mí al poder compartirlas con estos pequeños ahora que las escuelas regresaron a su sistema presencial”.

“Durante la pandemia tú te dedicaste a coleccionar nietos, disfrutando del primero, yo libros”, comenta con una sonrisa en el rostro, luego de tres años de la última vez que el entrevistado estuvo en la ciudad para participar en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) y conviviera con alumnos de la Preparatoria “Gonzalo Cámara Zavala”.

Para quienes nunca han leído una novela o libro de poemas de Rodolfo Naró, el mismo autor invita a conocerlo para encontrarse frente a un espejo donde reflejarse y descubrir miedos y frustraciones que no atrevemos a decirnos a la cara, con un lenguaje llano y directo en que la poesía es un viaje interior y la narrativa un viaje al exterior.

“¿Que si hay Rodolfo Naró para rato? No te puedo decir hasta cuándo, pero espero que para muchos años más, porque no dejo de escribir, que para mí es un ejercicio en el que me voy descubriendo y voy viendo cómo cambian gustos y aficiones pero no los sentimientos y emociones”, concluye el entrevistado, al que puedes seguir en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.— Renata Marrufo Montañez (renata.marrufo.rm@gmail.com)