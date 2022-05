Variado origen de las piezas de museo

Sin libertad no hay formas de arte que valgan la pena (Sofía Imber)

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, por lo cual es necesario abordar temas que definan a estos espacios como custodios de distintos bienes patrimoniales. Independientemente del tipo de objetos que resguarden (arte, filatelia, numismática, mobiliario, objetos religiosos, etcétera), los museos tienen por el origen o propiedad de sus colecciones fundacionales una clasificación asignada: institucional, pública y privada; las dos primeras se trata de patrimonios de instituciones (bancos, empresas) o de personas, por lo que conforman parte de sus fondos de inversión, y la segunda se trata de propiedad estatal (municipio, estado o federación).

Sea cual sea la clasificación de la propiedad de los bienes que conforman la colección (institucional, privada o pública), casi siempre se trata de acervos homogéneos o que se limitan a una época, similitudes formales o representatividad (escuela o corriente artística), con lo cual se diferencian de las llamadas “casas museos”, que son casi siempre heterogéneas, ya que reflejan las motivaciones particulares de quien habitó el espacio o su forma de vida.

Las colecciones privadas son acervos (por lo general de obras de arte) de propiedad particular.

Otra de las clasificaciones está basada en el “acceso al público” a los bienes culturales, ya que algunas instituciones utilizan sus colecciones (estatales o institucionales) para decorar espacios de “acceso restringido” o las colecciones privadas que son para disfrute de quien las conforma, o sea, el coleccionista.

Es importante destacar que una colección museal pública puede enriquecerse con una colección particular que no se insertará en el conjunto total, sino se exhibirá en su integridad y espacio propio, siguiendo así la voluntad del donador. Estos actos de generosidad y compromiso social del donante no son pocos ni tampoco novedosos, ya que desde el siglo XVI se tiene el ejemplo de la importante colección que donó la familia Grimani a la República de Venecia para darle visibilidad y acceso al público.

Asimismo, se cuenta con un largo listado de colecciones privadas que se han puesto a disposición de la sociedad de manera temporal (préstamo) o definitiva (donación), como el Museo Thyssen-Bornemisza, Fundación Guggenheim, Colección Phillips, entre otras.

El museo público o de acceso abierto al público se fue ampliando en nuestro continente a partir del siglo XX, una labor que llevaría a la conformación del Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1946. El organismo fue creado para orientar la conservación de las colecciones y ha puesto el acento sobre las dimensiones sociales de los museos, así como su papel educativo.

Esta vocación de unir la esfera del coleccionismo y la actuación social en una misma visión en nuestro continente tiene extraordinarios ejemplos: la Colección Cisneros Fontanals, la Colección Sayago y Pardon, o la Diane and Bruce Halle Collection. En nuestro país uno de los mayores ejemplos está en Fideicomiso “Dolores Olmedo”, quien donó al pueblo de México en 1994 su colección para fundar el museo que lleva su nombre, ubicado en la exhacienda “La Noria” en Xochimilco, con un fondo que comprende, entre otros: 136 obras de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo y las 42 obras de Angelina Beloff.

En Yucatán, parte del acervo constitutivo del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay) es una colección privada abierta al público para su goce y disfrute. Esta colección constituye en toda la región sureste de México un ejemplo de alianza entre diferentes sectores públicos y privados (gubernamentales, benefactores y donatarios) con más de veintiocho años de permanencia, con lo cual se ha convertido en una referencia cultural obligada.

Curador.