El centro cultural “La Ibérica” alista programa especial

Con un homenaje a la trayectoria artística de la maestra y actriz yucateca Conchi Roche, este domingo 22 el centro cultural “La Ibérica” se viste de manteles largos y celebrará su 24o. aniversario, anunció la directora del recinto, Celia Pedrero.

El espacio, concebido de origen como un hospital, se transformó hace casi un cuarto de siglo en un espacio de promoción y desarrollo cultural y artístico, enfocado principalmente a los adultos y adultos mayores, a través de diversos programas de actividades y talleres.

Luego de que los últimos dos años el recinto prácticamente estuvo cerrado por la pandemia del Covid-19 y sólo se organizaron eventos y actividades virtuales, hoy día luce nuevamente vivo y dinámico con la presencia de numerosos usuarios que participan entusiastas en talleres de actividades como taichi , yoga, jarana, danza contemporánea, música coral, guitarra, pintura, cuento, círculo de lectura, teatro y manualidades, que se ofrecen durante el horario de servicio del lugar, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Actualmente, unos 300 usuarios asisten a los programas y actividades del recinto, incluyendo el “Club La Ibérica para adultos mayores”, que tiene programado el ciclo de conferencias “Un encuentro con…”, en las que un invitado platica amenamente con los participantes sobre lo que ha sido su trayectoria. En estas conferencias han estado presentes Gildo González, Mario Chacón y Maricarmen Pérez, entre otros; el próximo lunes 30 de mayo, a las 10 a.m., tocará el turno de Elena Martín Bolio.

En relación con las actividades conmemorativas del 24o. aniversario, Celia Pedrero mencionó el homenaje a la trayectoria de 64 años en el teatro de la maestra y actriz Conchi Roche, quien junto con su hermana Nancy Roche y la primera actriz Eglé Mendiburu, han dejado un importante legado en los escenarios yucatecos a través de múltiples puestas en escena que han disfrutado varias generaciones, y es, además, una entusiasta maestra del propio centro cultural.

“El domingo 22 de mayo, a partir de las 10 a.m., tendremos el homenaje a Conchi Roche, en el cual se realizará la entrega de un reconocimiento por parte de Sedeculta; tendremos la presentación de dos cuadros escénicos breves: ‘Yo no me pregunto nada’, de la dramaturga yucateca Sara Mendoza, y ‘Me quieres a pesar de lo que dices’, de Alejandro Licona, ambos dirigidos por la propia homenajeada”, dijo al Diario.

Posteriormente llevarán al cabo el conversatorio “Conchi Roche: toda una vida en el teatro”, con la participación de Eglé Mendiburu, Paloma Bello, Fernando Muñoz y Celia Pedrero.

Después, a las 17 horas, participará el ballet folclórico “Flor de renacimiento”, del taller de jarana del recinto que dirige Lenny Martín.

Se contará además con la actuación de la Orquesta Jaranera del Mayab y para cerrar, un baile amenizado por el grupo “Los Clásicos de la cumbia”, bajo la dirección artística de Rodrigo Argáez. Todas las actividades serán gratuitas.— Emanuel Rincón Becerra