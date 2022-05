La Convención Tsunami regresa el fin de semana a Mérida

Con un amplio programa de actividades y celebridades del mundo del doblaje, el cosplay y hasta un concierto con las cantantes japonesas Maya y Keena, hoy y mañana tendrá lugar la edición de primavera del Tsunami, el evento de ánime, cómics, Kpop y cosplay más importante del Sureste, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.

Celebrando ya 20 años de lo que fue la primera edición del Tsunami en Yucatán, Gretel Rodríguez, organizadora del Tsunami, recordó que a diferencia del evento que tuvo lugar en Mérida en diciembre pasado, ahora se espera un mayor aforo de visitantes, pues en aquella ocasión el acceso estaba limitado a 400 espectadores en simultáneo. Ahora que las condiciones por la pandemia del Covid-19 han cambiado, la expectativa es de alrededor de 5,000 visitantes.

De visita al Diario

Ayer, en la víspera del Tsunami, un grupo de participantes del evento visitó el Diario para invitar al público a vivir la emoción y la fantasía que ahí se desborda ambos días de las 11 a las 21 horas.

Entre quienes visitaron esta casa editorial estuvieron la figura del doblaje mexicano Marc Winslow, voz de Giyu Tomioka en “Kimetsu no Yaiba”, Ciel en Kuroshitsuji y Dio en Jojos; de Japón las cantantes Maya y Keena y las cosplayers mexicanas Misaki TL, Brenditz, Kou Ryam, Nash Clive y Yerahoney, esta última orgullosamente yucateca.

Felices de esta en las instalaciones del Diario, los visitantes no perdieron la oportunidad de divertirse en el espacio de entretenimiento del lugar, donde también se tomaron fotografías y grabaron algunos vídeos.

Maya y Keena son unas estrellas japonesas con 13 años de trayectoria en el mundo de la música de ánime, su espectáculo está basado en los temas de “opening” de diversas series, muchas de las cuales han llegado a México y fueron traducidos al español. Lo interesante es que estas artistas presentan en el escenario, perfectamente armonizadas, esas mismas canción en su versión japonesa. Así los fans pueden escuchar en esta presentación temas de programas como “Evangelion”, “Sailor Moon”, “Dragon Ball”, “Ranma”, “Kimetsu no Yaiba”, entre otros.

No es la primera vez que Maya y Keena visitan esta tierra en el marco de este evento, pero tiene casi tres años de no presentarse y están ansiosas de tener ese contacto con los fans yucatecos.

Por su parte, Marc Winslow está también feliz de estar en esta edición de primavera del Tsunami 2022 y poder convivir con los fans. Originario de Ciudad de México, de 24 años de edad y desde hace siete años dedicado al doblaje, se introdujo en esta actividad luego de estudiar locución.

Recordó que siendo un niño vivió una época donde el ánime y el manga ya habían sentado sus reales en nuestro país y ya tenían un gran número de entusiastas fanáticos, pero nunca se imaginó que él daría voz a varios personajes.

Por lo que toca a las jóvenes exponentes del cosplay, estas expresaron su emoción de estar presentes en esta edición del Tsunami y están listas para deleitar a los fanáticos con sus increíbles caracterizaciones, en esa incesante búsqueda de la extrema similitud con el personaje que interpretan.

Dedicadas profesionalmente esta actividad, las artistas de la transformación invierten una gran cantidad de tiempo y recursos para producir sus vestuarios, accesorios y demás elementos; el cuidado del maquillaje, los pupilentes especiales que, además de colores les dan a estos una apariencia más grandes, pelucas, calzado e incluso trabajan mucho en la expresión facial y corporal de los mismos.

Curiosamente las cosplayers reconocer ser un poco tímidas e introvertidas, contrastantes con las personalidad e incluso los atuendos que portan los personajes que interpretan. Aseguran que no son exhibicionistas ni tampoco pretenden ser el centro de atención (lo hacen tan bien que es imposible que pasen desapercibidas), simplemente les gusta caracterizarse, meterse en el papel de sus personajes favoritos, porque eso sí, para hacer lo que les gusta el personaje en definitiva las debe llenar y emocionar para así disfrutarlo.

Para esta edición del Tsunami habrá un gran especial de la series Kimetsu No Yaiba Demons Slayer y Tengen Uzui con los actores de doblaje Iván Bastidas, voz de Tanjiro Kamado en Demon Slayer Kimetsu no Yaiba y Henry Hart en Henry Danger; Uraz Huerta, voz de Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba y Shaoran Li en Sakura Card Captors; Gabriel Basurto, voz de Tengen Uzui en Kimetsu no yaiba, Sesshomaru en Inuyasha, Levi Ackerman en Attack on Titan y Ban en los siete pecados y Marc Winslow.

Llega también la leyenda del Consejo mundial de lucha libre, el KeMonito: estará ambos días tomándose fotos con todos los fans y firmando autógrafos.

Hay programada la visita de 20 diferentes exponentes del cosplay, como San Chan, cosplayer y streamer de videojuegos desde 2009. Dedica su tiempo la creación de contenido para redes sociales y plataformas digitales con más de 300 mil suscriptores en su canal de YouTube; Rabbit Exe, cosplayer de Guadalajara, con cinco años de experiencia; Magical Idol, cosplayer de Mérida desde 2010 y streamer desde hace dos años y ganadora del Concurso de cosplay en el Carnaval de 2020.

El programa incluye el concurso de Dance Cover Ultimate League en las categorías grupal e individual con premios y reconocimientos; y para todos los cosplayers habrá concursos en las categorías de grupal e individual para demostrar quién es el mejor de todo Yucatán.

En total participan alrededor de 80 expositores y habrá Zona de artistas y Cosplay Fraternity.

La admisión cuesta 150 pesos por persona. Visite www .tsunamimerida.com o compre sus pases en www.tuticket.mx y págalos con tarjeta de crédito/débito o en cualquier tienda Oxxo, también habrá venta de boletos en taquilla el día del evento.— Emanuel Rincón Becerra