Un total de 500 jóvenes escucharon un ensayo de la OSY

Un inusitado movimiento y murmullo se registró ayer por la mañana en el teatro José Peón Contreras, con el regreso del programa Sinfonízate de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), que reunió a 500 estudiantes, quienes disfrutaron de la presentación de la agrupación.

El alboroto de los adolescentes y jóvenes de bachillerato, que ayer acudieron al ensayo general de la OSY, llenó el recinto mientras ocupaban sus asientos, pero cesó cuando el concierto se inició y así comenzó la experiencia, de escuchar por primera vez, en la mayoría de los casos, a una orquesta sinfónica.

Se trató de la reactivación del programa Sinfonízate, que estuvo poco más de dos años suspendido a causa de la pandemia, y mediante el cual alumnos de secundaria, preparatoria y universidad pueden acceder a los ensayos generales de la OSY, que tienen lugar los viernes.

Miguel Escobedo Novelo, director de la Fideicomiso Garante de la OSY, destaca que el fin principal del programa es acercar a los alumnos desde temprana edad a la música sinfónica, no con la idea de que se conviertan en músicos, sino para que conozcan y comiencen a apreciar este tipo de música y también como una opción o alternativa para aquellos que no nacieron con el gusto por el deporte y pueden canalizar sus inquietudes mediante el arte.

Precisa que el programa Sinfonízate se inició en 2015, y desde ese año y hasta el 2019, cuando se efectuó de manera regular, se recibió a 17 mil estudiantes.

Durante 2020 y 2021 el programa se suspendió por la pandemia, pero ayer se reinició con éxito, pues recibieron a 500 alumnos de las siguientes escuelas: Preparatoria Estatal No.7 “Eligio Ancona”, del CBTA 283 de Hocabá, de la Secundaria Emiliano Zapata, de Hunucmá; de las casas de cultura de Tinum y Umán, de la Secundaria del Colegio Angelus, la International Madison School, el Cobay de Cholul y la Secundaria No. 2 “José Emilio Vallado Galaz”, turno matutino.

Miguel Escobedo destaca que esta nueva etapa se reinicia con la inclusión de la visita de los alumnos de casas de cultura de los municipios, con apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta), y con el fin de dar oportunidad a quienes asisten a esos centros culturales y gustan del arte, de acercarse y disfrutar de la experiencia de escuchar a la OSY.

Señala que aprecia todos los esfuerzos que se hacen para acercar el arte y particularmente la música a los niños y jóvenes, pero siente que los conciertos didácticos, en los que incluso a veces se emplean hasta botargas, no son la forma correcta de hacerlo, porque están mostrando algo que no pasa en la realidad, y que ese público no encontrará después.

En cambio, Sinfonízate tiene la virtud de acercar a la música de concierto tal y como es, y de comenzar a educar a quienes asisten a cómo comportarse durante la presentación.

Y es que en tiempos en los que el uso de dispositivos electrónicos es preponderante para los jóvenes, destaca que es increíble ver cómo todos están en silencio, escuchando el concierto y solo usaron el celular para tomar algunas fotografías a la orquesta.

El programa es gratuito y abierto para los niveles de secundaria hasta universidad.— Iris Ceballos Alvarado