La Semana hace 50 años: el día que George Wallace sobrevivió y ganó las primarias

RAMÓN TREJO.— En el Centro Médico del Sureste —donde fue atendido en los últimos días de la aguda dolencia que lo lleva a la tumba— dejó de existir ayer a las 3 de la madrugada el respetable presbítero don Ramón Trejo, cura del Sagrario Metropolitano y canónigo honorario de la S.I. Catedral.

El cadáver fue trasladado en las primeras horas de la mañana a la Sala de Velaciones Pérez Rodríguez, donde rezaron responsos por el eterno descanso del alma del extinto, entre otros sacerdotes, monseñor Juan Arjona Correa y los presbíteros Góngora, Gamboa y Castillo. A las 11:30 el presbítero Vicente Canto Castillo ofició una misa de cuerpo presente.

Monseñor Arjona Correa, en su carácter de vicario episcopal y provicario general de la Arquidiócesis, en ausencia del arzobispo Manuel Castro Ruiz, en esquela mortuoria participa al presbiterio y pueblo cristiano de Yucatán el fallecimiento.

(De “Diario de Yucatán” número 16,885)

OCUPACIÓN.— NAHA (UPI).— La ocupación de la isla de Okinawa por Estados Unidos terminó ayer formalmente al dejarla el último de los seis generales del ejército norteamericano que la gobernaron durante 27 años. El general James Lampert, que era alto comisionado del archipiélago de las Riukiu, al que pertenece Okinawa, partió en avión hacia Tokio a las 0:16 a.m. de hoy, exactamente a los 16 minutos de que Japón entrara en posesión de la isla.

FUNERALES.— Con la postrera oración: “Dale, Señor, el descanso eterno...”, feligreses, amigos y compañeros sacerdotes se despidieron ayer, poco después de las 10 de la mañana, del presbítero Ramón Trejo, quien fue inhumado en el Cementerio General, después que en el Sagrario Metropolitano, donde ejerció su ministerio como párroco en los últimos 28 años de su larga existencia, se le rezaron los maitines de difuntos y se ofició una misa de cuerpo presente.

El padre Carlos Heredia Cervera rezó junto al féretro los prolongados maitines de difuntos, con estrofas cantadas por el coro y el pueblo. Al finalizar los maitines, el presbítero Audomaro Molina, asiduo compañero del padre Trejo, que vivió junto con él la expatriación en 1917, ofició la santa misa. Terminado el sacrificio de la misa, el presbítero Francisco Montañez Jure le dio la despedida. Acompañaron el cadáver hasta el Cementerio General cinco coches “de caballito”, un autobús y varios automóviles en los que viajaban sacerdotes, familiares y amigos. En el mausoleo donde el padre Trejo recibió cristiana sepultura, el padre Montañez fue el encargado de recitar las últimas preces.— M.T.P.

BAUTIZO.— En la parroquia de la Medalla Milagrosa de la ciudad de México fue bautizada el sábado 6 del mes en curso la niña María Cristina, nacida en esa capital el 22 de marzo e hija de los señores Haroldo Losa Larrondo y María Cristina Reyes Carrillo. Son padrinos de la nueva cristiana los señores ingeniero José Reyes del Valle y Berta Carrillo de Reyes.

(De “Diario de Yucatán” número 16,886)

ATENTADO.— LAUREL (UPI).— El gobernador de Alabama, George C. Wallace, fue baleado ayer tres veces por un joven de raza blanca cuando realizaba una campaña para obtener votos con vistas a las elecciones primarias de hoy en el estado de Maryland. El gobernador, de 52 años, fue llevado con urgencia en helicóptero a un hospital, donde un grupo de cirujanos practicó a la víctima una operación. Poco después se informó que “Wallace quedará bien mentalmente, pero se teme aún por lo que pueda pasarle a consecuencia de un proyectil alojado en su espina dorsal”. Aspectos de los diarios reportando el atentado contra George Wallace

—Presunto agresor.— BALTIMORE (UPI).— El sospechoso de haber disparado contra el gobernador de Alabama fue llevado anoche esposado al edificio de los tribunales federales de Baltimore. Arthur Bremer, de 21 años, fue conducido por una docena de agentes federales que llegaron al edificio en una caravana de seis automóviles. El fiscal estatal Arthur A. Marshal dijo que ignora qué motivaciones pudo haber tenido el agresor, pero no se cree que sea una conspiración.

SEÑORITA MÉXICO.— MÉXICO (E).— “El gran error de la gente adulta”, según Maricarmen Orozco Quibrera, Señorita México 1972, “es no dejar actuar a los jóvenes”. Lo dice por experiencia propia:

“Cuando era yo pequeña, mis padres me tenían muy sujeta; no me permitían desenvolverme; yo los entiendo, pero hay que ser libre en todos los sentidos”.