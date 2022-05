Voces sin Fronteras celebra 15 años

Con un concierto que incluirá ritmos variados celebrará el Coro Voces sin Fronteras su 15 aniversario, hoy jueves, a las 8:30 de la noche en el teatro José Peón Contreras. La entrada es gratuita.

Carlos Tello Martínez, director del Coro, expresa que están muy contentos de celebrar este aniversario, pues han sido 15 años de mucho esfuerzo y disciplina para poder mantenerse.

“Noches de cabaret en los años 60” es el título de la presentación de hoy, pues en la primera parte ofrecerán música tropical, cha cha chá, son cubano, salsa, cumbia y bolero. Incluirán temas de Celio González, Tito Puente y Los Aragón, entre otros.

La segunda parte la dedicarán al rock de los años sesenta, con temas que aún son recordados.

El Coro Voces sin Fronteras presentará las versiones en español de esos famosos temas, de grupos como The Animals, The Doors, The Beatles, y artistas como Umberto Tozzi con “Gloria”, Shocking Blue con “Venus” y Los Rockin Delvis.

En el concierto tendrán como invitados a dos percusionistas cubanos, Yosdami y Rubén Alonzo “el Gavilán”; Edylin Tello, quien interpretará dos canciones como solista, de guaracha cubana; y a dos ballets, Oime y Ritmo Levier, que bailarán cha cha chá y rock, entre otros ritmos.

Carlos Tello recuerda que Voces sin Fronteras surgió en los talleres del Issste y a invitación de Ramón González Quintal se convirtió en el director del grupo en 2007, con el nombre de Voces del Issste. Un año después se independizan y toman el nombre actual.

A lo largo de estos 15 años se han presentado en Chetumal, Campeche, Cuernavaca, Ciudad de México y municipios de Yucatán.

En 2009 ganaron el primer lugar en el concurso “Cancionissste” en Guadalajara, y en el que compitieron contra otros 12 estados del país.

Aman la música

Destaca que una de las características más importantes del grupo es que está integrado por personas que aman la música, que les gusta cantar, pero que no tienen una formación académica como intérpretes, por lo que ha sido un trabajo arduo formar a la agrupación, con mucha dedicación y disciplina, para ofrecer al público espectáculos de calidad. Carlos Tello indica que además del concierto de hoy, mañana continuarán los festejos del 15 aniversario en un casino al norte de la ciudad, en conocido centro comercial, donde se presentarán a las 8:30 de la noche, en un formato que permitirá a los asistentes ponerse a bailar.— Iris Ceballos Alvarado