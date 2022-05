El Palacio de la Música abre cursos y talleres

Con conciertos y talleres, el Museo Interactivo del Palacio de la Música– Centro Nacional de la Música Mexicana, sigue la celebración del Día Internacional de los Museos, e iniciará un ciclo de cursos formativos abiertos a todo público.

Durante un recorrido por el recinto, la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo, acompañada del director General del mismo, Maleck Abdala Hadad, visitaron las cinco salas que permiten visualizar y escuchar las etapas de la historia sonora de México.

Mañana se realizarán distintos itinerarios: el primero, a las 10 horas, es para la niñez: “Mini guías”; a las 11:30, “Jarana con Julio Ortiz”, en la sala dedicada a Yucatán, y uno más que conducirá el colectivo de danza Inside, a las 14:30.

La estudiante Camila Hernández Rocha, una de las visitantes del Museo, comentó que la sección que encontró más atractiva fue “Los protagonistas de la música”, donde tuvo la oportunidad de conocer la trayectoria de diferentes artistas.

“La música me divierte; es algo, para mí, muy relajante y, más que nada, conocer todo lo nuevo de aquí. Es una experiencia muy grata y, la verdad, tienen que venir, está muy increíble todo, todo es muy didáctico y creo que es lo que más me gusta en esto, que es muy didáctico, te ayuda a aprender, conoces más y te enseña muchas cosas que no sabemos, expresó.

En el Museo, también mañana, se presentará el disco “Estampas de mi Tierra”, del Trío Inspiración, a las 13 horas. A partir de esa fecha, los fines de semana, se impartirán talleres de guitarra, piano y composición lírica, para niños, y una muestra de música latinoamericana, para personas de 6 a 18 años.

Estas actividades no requieren registro previo y sólo se deberá cubrir el costo de entrada al espacio. Entre semana, se llevarán al cabo más cursos, como los de Batería Popular o Composición Yucateca “Sergio Esquivel”, una clase magistral con Jorge Angulo, Teoría Musical para la Guitarra y Ensamble de Guitarras y Voces.

Para esos últimos, el rango de edades es variado y se ofrecerán por las tardes, de 16 hasta a 18 horas. Las inscripciones se reciben en el correo palaciomusica@yucatan.gob.mx y la información detallada se encuentra en palaciodelamusica.yucatan.gob.mx.