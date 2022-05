Mexicana destaca en las pasarelas por su estilo andrógino y rockero

SAN LUIS POTOSÍ (El Universal).— Desde hace más de seis años se ganó un lugar en las pasarelas de Nueva York, la modelo potosina Daniella Valdez es uno de los rostros más importantes en las marcas alternativas en la moda.

La joven recordó que desde niña supo que sería uno de los rostros más frecuentes en el entretenimiento.

Su belleza es gracias a sus raíces mexicanas e israelíes; su papá nació en el país de Medio Oriente.

Ser modelo en su familia no es extraño, Daniella contó que una prima se dedicó a las pasarelas e incluso su mamá también realizó una carrera en la industria de la moda.

¿Quién es Daniella Valdez?

Pero, ¿por qué Daniella Valdéz es una de las más seguidas? Su estilo rompe paradigmas en la industria de la belleza: la potosina se define como androgina y alternativa, así como tener una esencia rockera.

El estilo desenfadado lo transmite a través de sus redes sociales y lo proyecta con su “look” retro con el que se distingue en desfiles y hasta en el escenario con sus actuaciones y conciertos.

Todo ese estilo la hace una de las favoritas para revistas y fotógrafos que son tan alternativos como ella.

Uno de sus trabajos más importantes lo hizo en la New York Fashion Week otoño-invierno de 2020, cuando desfiló para Christopher John Rogers.

Modelo mexicana en Nueva York

Su declaración parece ser un decreto para transformarse en la industria y convertirse en una de las modelos mexicanas con mayor éxito en esta década. “La lección más grande que mi trabajo me ha dejado es: si quiero algo, voy por él, ya no me espero”.

“Vogue” en su edición de octubre de 2016 la definió así: “En Instagram, la atrevida personalidad de Daniela Valdez hace de sus selfis salvajes un alimento social adictivo lleno de humor. En la pista, Valdez canaliza esa misma energía en apariciones para las marcas innovadoras como Hood By Air, Enfants Riches Déprimés y VFiles. Valdez podría convertirse en la última rebelde del modelaje, dada su combinación de personalidad atrevida y mirada sorprendente”.

Daniella Valdéz espera seguir con su carrera en el modelaje y sus trabajos pueden ser vistos en sus redes oficiales como Instagram.