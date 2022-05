Hugo Hiriart se siente creativo

Son las 12:30 cuando suena el teléfono. Es Hugo Hiriart, quien con motivo de su 80 cumpleaños está dando entrevistas a medios de comunicación de todo el país.

Y cuando escucha que la entrevista es para Diario de Yucatán, le sale su lado periodístico porque pregunta si en verdad hay tanto calor en Mérida y hasta le pide al interlocutor que le describa su calle.

Además de periodista, Hiriart es dramaturgo, escritor, guionista y artista plástico. Ha ganado varios premios, entre ellos el Xavier Villaurrutia (1972), el Juan Ruiz de Alarcón (1999) y el Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura (2009). Cuenta también con un Ariel por el guión de “Novia que te vea”.

Nacido en Ciudad de México el 28 de abril de 1942, el maestro Hugo sigue activo, incluso está preparando un libro de dibujos, otra de sus pasiones, con imágenes que ha ido juntando y entre las cuales están los cuatro jinetes del Apocalipsis. Por eso, cuando se le pregunta cómo se siente de celebrar ocho décadas, responde que por un lado bien, pero por otro “uno pierde cosas, aunque gana poquitas”.

“Estoy muy bien, no me he deprimido, he estado contento y muy activo, tratando de hacer cosas interesantes, aunque de todas maneras ser viejo no se lo recomiendo a alguien”.

Autor de las novelas “Galaor” y “El águila y el gusano”, el maestro asegura que disfruta mucho leer. Actualmente está leyendo textos sobre cines del siglo XIX y principios del XX para la clase de Literatura Francesa que imparte en la UNAM, pero en realidad ha leído tanto, que tampoco se atreve a decir cuál de los libros que ha leído ama más.

“Esa es una manía que tenemos y que consiste como hacer una carrera donde alguien gana. La mayoría de las cosas que nosotros sometemos a esa carrera de lo mejor, no funciona para nada (…) Si quitas esa idea de la valoración de las cosas, dicen los sabios chinos, te vas a sentir liberado, como que sales de una cárcel”.

Lo mismo aplica, señala, cuando alguien pregunta por el mejor escritor de América Latina.

“La gente no juega cuando dice que el mejor escritor de Latinoamérica es Borges. Borges nunca escribió una novela, Agustín Yáñez hizo una novela maravillosa, ‘Al filo del agua’, nada más esa porque las otras no tienen la misma calidad… Entonces, es muy dañino para la mente de la gente que crea que tu dices algo cuando dices ‘mejor escritor de Latinoamérica’ y en realidad no estás diciendo nada”.

Uno de los últimos trabajos de Hiriart es el libro de ensayos “Lo diferente”, en el que narra que en un libro de vida de santos que leyó la gente advirtió la santidad del jinete porque su caballo no dejaba huellas en la nieve. Y cuando se le pregunta qué le gustaría que la gente advierta al leer sus libros, responde tajante que lo que quieran y puedan.

Sobre las huellas que él ha dejado en sus ochenta años de vida, señala no tener la menor idea, aunque dice que alguna habrá. Y es que ha hecho mucho por el teatro, ha escrito varios libros, incluso para niños, y da clases en la universidad.

Hijo de un ingeniero y una maestra normalista, el maestro recuerda que su interés por las artes se dio en la infancia cuando tenía un amigo, Manolo Estrada, con quien una vez hizo una manada de 25 elefantes de plastilina que encaminaban al cementerio de elefantes, un mito de los traficantes de marfil.

“Esos elefantes eran una obrita de arte cada uno, pero como niño no lo veía como algo artístico, sino como un pedazo de una cosa que imaginaba (…) A mí me gustaba hacer animales de plastilina, pero algo parcialmente artístico, pues era más bien algo imaginativo. Pero respondiendo a la pregunta (del reportero) de cómo el niño que crece en un lugar no artístico se hace artista, pues así, con una manada de elefantes”.

Hiriart quiso estudiar Artes Plásticas, pero luego descubrió la filosofía donde tuvo como maestros a Luis Villoro, José Gaos y José María Gallegos Rocafull, a quienes menciona en su libro “Lo diferente”.

En ese libro, en el que habla de religión, el maestro señala que Dios conoce y sabe todo, pero cuando se le pregunta qué le hubiera gustado que Dios no supiera de él, subraya que eso no sería posible pues no sería Dios.

En cambio, habla de sus temores, y asegura que morir no le da miedo porque es algo natural. “Unos le temen más que otros. No le tememos tanto miedo a morir como a lo desconocido, a qué va pasar”.— Iván Canul Ek