Yeny Canché Canul: Que reine la paz en el corazón

Hoy día estamos viviendo un tiempo donde escuchamos muchos casos de violencia, maltrato, ataques y guerras. Todo esto puede causar incertidumbre, miedo e inseguridad en nuestra alma, mente y corazón.

Vemos cómo la maldad ha incrementado al grado de temer que algo dañe a nuestros seres queridos o a nosotros mismos; sin embargo hoy quiero decirte que la armadura de protección de Dios nos ayudará hacer frente a todo temor que pueda causar al escuchar o ver el incremento de la maldad en el mundo entero.

Necesitamos recordar que Dios es nuestro refugio, es quien nos protege del peligro, es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.

Debemos ser fuertes y valientes, y no temer a lo que acontece en los tiempos actuales, pues recordemos que Dios siempre nos acompaña y nunca nos dejará ni abandonará, por ello podemos decir con toda confianza que Él es quien nos ayuda y por ello no debemos de temer porque su protección nos cubre, si nosotros nos ponemos en sus manos y cuidado cada día de nuestras vidas.

Así que siempre debemos exclamar ¡cuídame, oh Dios, porque en ti me refugio! Y no olvidemos que Él está con cada uno de nosotros sin importar raza, color de piel, o estatus social.

Si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros? No hay miedo que pueda apoderarse de nosotros si mantenemos nuestro corazón y mirada en el Dios que confiamos y creemos, por eso envío estas palabras de fortaleza y paz en un tiempo difícil como el actual para que cada día tengamos presente a Dios y nos encomendemos a Él, así como a nuestros padres, hijos, esposo (a) amigos (as) compañeros de trabajo, vecinos, sobrinos y nietos. Pidamos que la paz reine en el mundo entero.

Fundadora de Sublime Amor.