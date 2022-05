Alegría Agosto, 25 años de poesía y un nuevo libro

“Para mí la poesía es la única manera que hallo para creer que habla el corazón”, afirma la escritora Alegría Agosto, quien celebra 25 años de trayectoria con la presentación de un nuevo poemario que lleva por título “Tu nombre entre los labios”.

El sexto libro de la escritora se presentará hoy, a las 7 p.m., en la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza.

Serán las poetas Verónica García, Ena Evia , Yazmín Gaspar e Isabel Cetina quienes presenten el poemario. Modera Roselly Quijano, directora de literatura de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Alegría comparte que es un libro con mucha suerte, pues en 2018 Sedeculta editó su quinto libro llamado “El insomnio azul en el ocaso” y al mismo tiempo una editorial nueva le editó este sexto libro, por lo que presentó ambos en la Filey en 2018.

Sin embargo, explica que no estaba conforme con el contenido y volvió a “tallerearlo”, haciendo prácticamente otro libro en el que lo único que no cambió fue el título, “Tu nombre entre los labios”. El poemario fue editado por Texcoco Ave Azul.

Detalla que se trata de 50 poemas sobre el amor que viven las mujeres pasando los 50 años de edad. “Muchas personas piensan que ya a esta edad no sentimos ni deseamos ser amadas, mentira, a esa edad comenzamos a vivir libres y a disfrutar de nuestra sexualidad, sin inhibiciones, ni excusas”.

“Quiero dejar claro que las mujeres no son un artículo que se usa y después se cambia como un vestido, el amor es el más bello sentimiento que me inspira. Me inspira la pasión, el dolor y la desigualdad de género, quiero demostrar que la mujer es única e irrepetible. Hablo por las otras mujeres”.

Un gran logro

Afirma que después de 25 años y seis libros publicados es la mujer más feliz y realizada de la Tierra, pues su obra ha traspasado ciudades y países, ya que la han leído en Líbano, Croacia y Estados Unidos, entre otros lugares. Su tercer libro, “Piel desnuda”, se editó en idioma croata.

Luego de cuatro años de no presentar ningún nuevo libro, Alegría no sólo presentará su sexto libro hoy, sino que ya tiene otros dos poemarios más en puerta titulados “Piel de mariposa” y “Duele ser mujer”.

Alegría Agosto cuenta que comenzó a escribir poesía “creo desde la pila bautismal, como decía la escritora Pita Amor; siempre he escrito, no solo poesía, también letras de canciones, cada libro que he presentado tiene un tema musical”.

Cuenta que fue una niña feliz y siempre ha visto la vida como un caramelo y eso lo ha reflejado en sus letras, “me motiva a escribir un ave, una flor, un niño, lo traigo en la sangre”, dice.

Es en la poesía donde encontró su medio de expresión, el camino exacto para que se unan dos almas extasiadas, “porque hacer el amor es un beso con ternura, una caricia con devoción, eso es hacer el amor, recordar al ser amado con fervor, allí ya estoy haciéndole el amor a esa persona que llevo en el alma”.

Presentadoras

El libro se venderá en la presentación, en la librería de Sedeculta y al 9994-92-64-41.— Iris Ceballos Alvarado