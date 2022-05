Es mejor amar, que no hacerlo

Sin duda amar a quienes nos aman, es fácil, ¿pues quién no va a amar a aquellos que nos tratan bien, nos respetan y nos hacen bien? ¿Pero eso marca una diferencia en nuestra persona? ¡Definitivamente no!

Para marcar una diferencia en este mundo, en el que el odio y la maldad pueden ser mayores que el amor en los corazones de las personas, se tiene que amar a quienes no nos aman y no nos hacen bien.

Ciertamente pueden encontrarse con personas a las cuales quizá no les simpaticen y no les caigan bien por alguna razón que incluso podrían ustedes desconocer.

Por ejemplo, cuando llegan a un lugar nuevo y a alguien simplemente no le cayeron bien, seguramente les ha pasado, y esto se da frecuentemente en los trabajos, los vecindarios, las escuelas, etcétera, lugares donde tratan con gente que no es su familia, y ahí es donde empiezan a tener roces, a hacerles “bullying”, hay rechazos, indiferencia, chismes o envidias, en fin, es donde se dan cuenta que hay personas que no les aman y no les tratan bien.

Aquí precisamente es donde llega la prueba más grande para marcar una diferencia, ya que fácil sería no amarlos, no tratarlos bien y ser como ellos, o bien tratarlos como te tratan… eso es sencillo, pero ¿ganarían ustedes algo? Yo creo que no… creo que precisamente si se encuentran en esa situación ustedes tienen la capacidad para amar a quienes no los aman, y no ser ni actuar igual, pues si en sus corazones habita el amor, la paz, el gozo, y todo en ustedes está en armonía con la vida, pero sobre todo tienen a Dios en su corazón, entonces a pesar de que los traten mal, sabrán perdonarlos y amarlos, y no permitirán que gane el orgullo para actuar como ellos actúan con ustedes.

Sé que suena difícil, pero déjame decirte que, si se lo proponen, sabrán amar a quienes no les aman, simplemente porque ustedes son felices en la vida y por que el amor de Dios sobreabunda en su corazón y alma. No te contamines de la falta de amor y del odio que habita en otros, marca la diferencia.

Fundadora de Sublime Amor.