Manuel Iris es finalista en el Ohioana Book Award

Manuel Iris, poeta campechano radicado en la ciudad de Cincinnati, Ohio, fue nombrado entre los cinco finalistas de la categoría de poesía de la reciente emisión del Ohioana Book Award, por su libro de poemas “The parting present/Lo que se irá”.

Otorgados por primera vez en 1942, los premios Ohioana son los segundos premios literarios estatales más antiguos de la nación americana y honran obras destacadas de autores e ilustradores de Ohio en cinco categorías: ficción, poesía, literatura juvenil, literatura para adultos jóvenes, y no ficción.

A pesar de su naturaleza estatal, los Ohioana tienen un alto prestigio, puesto que algunos ganadores del premio en años pasados incluyen a gente como Toni Morrison, ganadora del National Book Award, el premio Pulitzer y el premio Nobel, y las poetas Mary Oliver (igualmente ganadora del Pulitzer), y la poeta Rita Dove, quien fue la primera poeta afroamericana en ser nombrada poeta laureada de los Estados Unidos.

Los otros cuatro libros finalistas en poesía son: East Walnut Hills, de Emily Spencer; The Enemy of My Enemy is Me, de Conor Bracken; Body Facts, de Joey S. Kim; I Always Carry My Bones, de Felicia Zamora, además del citado del campechano.

Según la página de internet de Ohioana Book Award, “la lista estelar de este año incluye un ganador del Premio Pulitzer, tres finalistas del National Book Award, un finalista del Premio Literario de la Paz de Dayton y ganadores del Premio del Libro Coretta Scott King, la Medalla Caldecott, Newbery Honors y el Premio Kirkus. Cuatro finalistas han tenido sus obras adaptadas para cine y televisión. Ocho autores son ganadores anteriores del Premio del Libro de Ohioana y dos han recibido la Beca Walter Rumsey Marvin de Ohioana para escritores emergentes”.

El libro, titulado “The paring present/Lo que se irá”, se compone de una serie de poemas en acerca de la paternidad, el tiempo, la creación poética, y los conflictos de la vida del migrante, y fue publicado al mismo tiempo en México, por Cuadrivio Ediciones, y en Estados Unidos, por la editorial Dos Madres Press. La edición americana es bilingüe español-inglés.