Serán ordenados diáconos el 4 de junio en Mérida

Francisco Antonio Cetina Ruiz, José Santiago Peña Puc y Francisco Javier Dzib González serán consagrados a Dios en el ministerio del diaconado permanente, en una celebración eucarística que presidirá el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega el sábado 4 de junio, a las 11 horas, en la Catedral.

Los candidatos al orden expresaron por qué quieren ser diáconos permanentes.

“Es un llamado del Señor que se da cuando hay un encuentro personal con Jesucristo”, mencionó Dzib González.

Peña Puc, colaborador de la parroquia San Martín Caballero, consideró que esta vocación no es de él, es del Señor: “No es algo que uno elija, es uno elegido. El Señor nos llama para el servicio y nos vamos enamorando de esa vocación conforme prestamos servicio en las comunidades a donde nos envían”.

Cetina Ruiz comentó que él y su esposa comenzaron juntos el apostolado en retiros de matrimonios hace 30 años y por alguna extraña razón sintieron el llamado y fue difícil de responder: “Sabemos que implica compromiso, algunas renuncias pero el llamado lo hace Cristo y eso es lo que motiva”.

Los tres candidatos explicaron que la misión del diácono es mostrar el rostro misericordioso de Dios en el servicio a los demás, a la comunidad. Pueden servir al pueblo de Dios en la liturgia, los sacramentos de bodas, bautizos, bendiciones, pero no pueden consagrar, confesar y ungir.

Apoyan a los sacerdotes en las parroquias y las actividades que los presbíteros indiquen: “Estamos hechos para el pueblo de Dios, para servir, no para dirigir”.

Dzib González compartió que él trazó su camino al jubilarse, se liberó de las cargas de trabajo, “pero de repente mi vida cambió y todos mis planes desaparecieron y se quedaron solamente los de Dios”.

“Es una de laS sorpresas que llevo en mi vida, Dios es el que manda”, añadió.

Peña Puc compartió que es muy difícil procesar y discernir la vocación, “entonces sí es una lucha constante entre el servicio y tus cosas del mundo a las que estás acostumbrado, sí es algo difícil de entender, pero poniendo atención al Espíritu Santo y al llamado de Dios poco a poco se va mostrando el camino para dar tu servicio en la Iglesia y a los hermanos”.

Cetina Ruiz expuso que al escuchar el llamado y responderlo, empiezan los cambios increíbles que no se pueden explicar sino vivirse: “Uno debe estar dispuesto a escuchar, a dejarse moldear, contrario a lo que pasa con la nuevas generaciones que no están dispuestas aL sacrificio, están acostumbradas al mínimo esfuerzo”.

“Yo me siento muy feliz. Cuando no estaba en estos caminos sí me sentía diferente, hasta mi carácter era enojón, hasta para conducir tenía problemas, pero cuando estás dispuesto a escuchar a Dios, en el silencio, en el interior, pasan cosas increíbles”, agregó.

Los tres candidatos al orden pidieron escuchar a Dios, realizar oración interior, asistir a misa, buscar la necesidad de Dios.

Peña Puc exhortó a los padres de familia a que les hablen a los hijos de la vocación como el sacerdocio, al igual que otras opciones.

Reiteraron que este diaconado es permanente: “Para siempre inclusive hasta después de partir”.

La formación en la escuela se inició desde el discernimiento vocacional hasta terminar con el año pastoral, lo que sumó 7 años: “La pandemia atrasó nuestra ordenación ya que pudo ser en menos años, unos 5 años”.

El día de la ordenación los tres recibirán la estola y la dalmática.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA