Dos reliquias tienen varias similitudes

“En el mundo solo existen dos imágenes que no fueron hechas por mano humana: la Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa”, dice con énfasis Fernando Ojeda Llanes, quien ha dedicado varios años a estudiar las apariciones de la Virgen.

Tanto la Sábana Santa como la imagen de la Virgen serán el tema principal de la conferencia que Ojeda Llanes impartirá mañana a las 7:30 de la noche en el auditorio de la capilla María Reina de la Familia de Regnum Christi, en la colonia San Ramón Norte.

En la conferencia —organizada por el Apostolado Centro Sacerdotal Logos—, Ojeda Llanes, quien en 2015 publicó el libro titulado “La Virgen de Guadalupe y la Sábana Santa”, compartirá su investigación sobre las similitudes que hay entre las dos reliquias.

“Hice una investigación acerca de los puntos en los que se parecen, es decir, en las analogías”, dice el especialista, tras señalar que hasta ahora hay 20 similitudes.

En entrevista con el Diario, acompañado de Guillermina Ríos Constante, representante de Logos, Ojeda Llanes agrega que para determinar las analogías estudió todas las investigaciones que se han hecho de la Sábana Santa, incluyendo las del equipo Sturp, que en 1978 realizó un estudio científico de la sábana in situ. “Yo entré con varios del equipo Sturp que me facilitaron una serie de documentos, muchos de los cuales no estaban publicados, incluyendo varias fotografías originales”.

Parte de su investigación lo llevó también a los estudios realizados por Avinoam Danin, que encontró flores alrededor de la Sábana Santa. Las flores halladas por Avinoam Danin, y cuyas fotografías presenta Ojeda Llanes en su libro, son una de las 20 analogías que hay entre la Sábana y la Virgen de Guadalupe en la tilma.

“Con todos esos estudios y lo que yo ya sabía de la Virgen de Guadalupe fui buscando las principales analogías”.

La analogía más importante es precisamente que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue impresa por flores y en la Sábana Santa hay flores. “Eso nos lleva a que la sangre que tiene la Sábana Santa también la tiene la Virgen de Guadalupe”, dice.

Entre las analogías están que ni la sábana ni la tilma presentan huellas de pintura o de haber sido pintadas, que la forma en que ambas imágenes fueron impresas es inexplicable; además, las dos imágenes tienen la proporción áurea.

También se habla de la presencia de flores en ambas imágenes, así como señales y mensajes. Otras similitudes tienen que ver con que ambas imágenes presentan un cuerpo humano completo, que las dos han sido objeto de investigaciones y que tanto una como otra han sido sufrido accidentes y quemaduras sin ser dañadas.

La entrada a la conferencia es libre, pero también podrá seguirse en simultáneo en la página de Facebook Regnum Christi Mérida.— JORGE IVÁN CANUL EK