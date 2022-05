El maestro Jesús Medina guiará a la OSY de nuevo

Para el maestro Jesús Medina, director huésped en los conciertos que la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) ofrecerá este viernes y domingo, venir a Mérida es toda una expedición, no solo por el disfrute musical sino por todo el entorno.

“Para cualquiera de los que venimos de afuera siempre es un placer cuando nos llaman para que vengamos a acompañarlos en alguna de las temporadas. Además de que la ciudad es bellísima, la gente también y se come delicioso”.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1959, el maestro Medina fue violinista antes de tomar la batuta, a los 10 años de edad comenzó a estudiar el instrumento. A los 13 le dieron la oportunidad de tocar en la Sinfónica de Monterrey y un año después ingresó a la nómina de la agrupación, ganando lo mismo que los demás músicos.

Desde esa época, recuerda, le llamaba la atención el trabajo de los directores de orquesta y cómo dirigían. Sin embargo, su carrera continuó como violinista en una orquesta juvenil de Ciudad de México y luego en la Filarmónica de Ciudad de México, donde tocó para directores como Leonard Bernstein y Eduardo Mata.

“Fue tanto lo que me llamó la atención que dije que lo que me iba a hacer más feliz era ser director de orquesta”. Y entonces entró a estudiar con el maestro Enrique Diemecke, quien luego lo mandó a continuar sus estudios a Estados Unidos.

Difícil transición

Recuerda que al principio de su carrera lo seguían viendo como el violinista. “Pasa tiempo hasta que uno los convence (a los demás músicos) de que eres el director, después de unos añitos pasando de podio en podio”.

“La transición no es fácil. Todos los violinistas me veían como violinista (pues) nos sentábamos juntos y (de repente dicen:) ‘¿cómo que tú nos vas a dar órdenes?’. Hay que aguantar vara hasta que ya te vuelves el director y ya no cuestionan si eres el que tocaba el violín”.

Entre los 24 y 25 años de edad regresó a la Orquesta Sinfónica de Monterrey como director, y de allí ha dirigido a la Filarmónica de la UNAM, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Filarmónica de Jalisco… Como invitado, también ha dirigido varias agrupaciones, a la OSY casi cada dos años.

En esta ocasión dirigirá la obertura “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart, “Idilio de Sigfrido”, de Richard Wagner, y Sinfonietta de Francis Poulanc.

“Se trata de dar al público variedad, que no sea siempre lo mismo. Y todos sabemos qué es lo mismo: escuchar los caballitos de batalla para que el teatro esté lleno. Sí nos gusta que el teatro esté lleno, pero también hay una labor de dar a conocer otras obras que son muy buenas”.

Señala que en cada programa siempre habrá un “dulce” para disfrutar, y ahora es “La flauta mágica” que todos conocen.

En el caso del “Idilio de Sigfrido”, subraya que es una obra contrastante comparada con la de Mozart, pero también contrastante dentro de la misma música de Wagner.

“Es una obra expresiva, íntima, amorosa… un carácter muy diferente. Este idilio lleva una flauta, un oboe, dos clarinetes, un fagot, dos cornos y una trompeta, y cuerda. Qué bueno que se puede tocar eso”, expresa, tras indicar que esta obra, como otras muchas de la actual temporada de la OSY, se tocan porque varias orquestas redujeron su número de músicos por la pandemia.

“Es el mismo caso de la Sinfonietta de Poulanc, es una maravilla, divertida, me encanta dirigirla… Es como Beethoven o Hayden, pero con arpa. Es una joya que ha estado escondida y no ha sido tocada porque hay otras obras de Poulanc más socorridas. Cuando la encontré y la escuché dije ‘wow’. Qué bueno que esta pandemia nos forzó a buscar otro repertorio”.— Jorge Iván Canul Ek