¿Con SutiHR puede llevar a su departamento de recursos humanos a un nuevo nivel de eficiencia?

La gestión manual de los procesos de una oficina de recursos humanos puede resultar en muchos casos muy abrumadora para los profesionales de ese campo. Actualmente estos han encontrado en la tecnología un gran aliado para llevar a cabo distintas tareas de forma rápida y más eficiente.

Encontrar una herramienta que te permita cumplir con cada parte del ciclo de recursos humanos actualmente ya no representa mayor problema. Las ventajas de su puesta en marcha van mucho más allá de la propia oficina de talento humano, ya que estas permiten tanto a los empleados como a gerentes beneficiarse, ayudando a que sus vidas sean más fáciles y productivas, contribuyendo al ahorro de tiempo y dinero a toda la organización.

SutiHR es una robusta plataforma que ofrece un conjunto de aplicaciones de recursos humanos (HR) basado en la nube. Esta permite a las empresas administrar su fuerza laboral, con el apoyo de análisis y gestión que simplifican la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso de talento humano.

¿Cuáles son sus principales características?

Sus características clave:

Seguimiento del personal.

Gestión de la nómina,

Control del tiempo y asistencia.

Evaluación de desempeño de cada empleado.

Portal de autoservicio de trabajadores.

SutiHR ofrece herramientas de incorporación de talento humano, seguimiento de los mismos, paneles de candidatos y notificaciones electrónicas. En varios blogs especializados hay SutiHR opiniones de usuarios que certifican sus características y beneficios.

Los responsables de los reclutamientos pueden organizar entrevistas con un calendario de programación enviando notificaciones automáticas por correo electrónico a los entrevistadores.

Con el portal de autoservicio para empleados, estos pueden administrar su propia información, capacitación, beneficios, informes y más. El portal también incluye funciones de grupo y comentarios.

Permite la creación y administración de perfiles electrónicos de empleados, asignar y monitorear el progreso de capacitación y la gestión externa en casos de retiro o fin de la relación laboral.

Los gerentes también pueden administrar el desempeño de sus trabajadores, el tiempo de la jornada laboral y la asistencia, la aprobación de documentos y la delegación de tareas. SutiHR proporciona el nivel adecuado de acceso a los usuarios del sistema para generar informes pertinentes sobre los detalles de los trabajadores.

SUTIHR es un software que ayuda a las empresas a encontrar los mejores candidatos para sus vacantes. Utiliza IA para escanear currículos e identificar el mejor talento para cada puesto.

SutiHR no cuenta con una versión gratuita. Pero su versión paga está disponible a un precio accesible, en comparación a las grandes ventajas y soluciones que esta brinda.

Les dejamos algunas experiencias de uso de SutiHR opiniones que serán muy valiosas de quienes ya la han implementado y de qué forma estas cambiaron el modo de dirigir sus oficinas de talento humano y los beneficios directos que trajo a toda la organización.

“Este sistema para nosotros es muy poderoso porque brinda diferentes herramientas y funcionalidades en su sistema en línea donde podemos gestionar y administrar el recurso humano con el fin de reducir la gran carga que esta área mantiene con diferentes datos, como trabajadores nuevos, empleados, pagos A gran sistema es muy amplio, y por eso decimos que reduce la carga proporcionando gestión de datos, lo cual el sistema hace muy bien ya que gestiona y mantiene la empresa libre”.

“Disfruto de la facilidad y el acceso que ofrece este programa. También la posibilidad de marcar la entrada y la salida a través de la aplicación móvil. Para tener acceso a mis talones de pago y solicitar tiempo libre. La capacidad de tener acceso al director de todos los miembros del personal y ver los horarios de quién solicitó vacaciones y a qué horas para que no tengamos ningún conflicto en el horario, debo decir que es una característica A+”.

“Hay tanto que me gusta de este sistema. Es fácil de usar y admite todas las funciones básicas de un sistema integral de recursos humanos a una fracción del costo. Sin embargo, creo que el diferenciador real con Suti es el SERVICIO. Están comprometidos a comprender las necesidades del cliente y construirán el sistema en torno a las necesidades de su negocio, en lugar de obligarlo a cambiar su negocio para adaptarse a un sistema”.

SutiHR continúa desarrollándose para brindar mayores beneficios

SutiHR, ha desarrollado una aplicación de recursos humanos móvil e intuitiva diseñada para las empresas de la nueva era que pone toda la información de recursos humanos al alcance de su mano, lo que brinda tanto al gerente como a su equipo la libertad de administrar las funciones principales de recursos humanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de inconveniente, desde cualquier lugar y momento.

SutiHR además es capaz de trabajar con otros sistemas. El módulo de recursos humanos le ayuda a compartir los datos de la fuerza laboral y otra información comercial entre sistemas con mucha facilidad. Esta le permite crear nuevas aplicaciones o componentes personalizados para satisfacer necesidades únicas.

A continuación algunos beneficios que proporciona SutiHR:

El software lo ayudará a encontrar su próxima contratación más rápido

Es rápido y fácil de usar.

Puedes buscar candidatos por ubicación

El software incluso le dirá si un candidato tiene antecedentes penales o cualquier otra señal de alerta

Tiene una variedad de planes que se ajustan a cada presupuesto y nivel.

Cuenta con buen soporte de atención al cliente.

Permite gestionar un perfil personalizado, tanto por el organizador como por el mismo estudiante.

No hay duda que esta partida la tiene bien ganada la tecnología con sus distintas soluciones. En el ámbito empresarial, los gerentes de hoy en día comprenden cuán necesario es optimizar los distintos procesos, no solo en materia de recursos humanos, si no en términos generales. Además de eso, el poder llevar a cabo programas de capacitación a tu personal, bajo la modalidad digital, representa una gran ventaja que se traduce en el ahorro de tiempo y dinero, que arrojará como resultado una gestión mucho más óptima en la implementación de procesos y un considerable incremento en tus ingresos.