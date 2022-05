Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 8 de mayo

“Mis ovejas me conocen”

La vida eterna es la vida que Jesús da a sus ovejas, a cuantos creen en Él. Es la vida que se recibe por la fe. Todo esto nos lleva a la conclusión de que san Juan entiende esta vida eterna como algo que se inicia ya ahora en el mundo, aunque adquiere su plena manifestación en la gloria que aún esperamos. El polo opuesto a la vida eterna es la “perdición eterna”, de la que también han sido liberados los que creen en Jesucristo.

Jesús está plenamente seguro de que nada ni nadie puede apartar de sus brazos a los que son suyos. Por esto, cuantos creen en Jesús tienen su vida guardada en buenas manos y no morirán para siempre.

Nadie ha expresado más bellamente que san Pablo la actitud del creyente que corresponde a estas palabras del Señor. San Pablo dice en su carta a los romanos: “Estoy absolutamente convencido de que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni las potestades, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas, ni lo bajo, en fin, ninguna criatura podrá separarnos del amor que Dios nos tiene en Jesucristo nuestro Señor”.

Es como dice Jesús: “Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno”. El poder de Dios es el mismo poder de Jesús, pues el Padre y el Hijo son un mismo Dios.

Así pues, en el breve relato del evangelio de hoy aparece la relación entre el pastor y las ovejas: una serie de verbos expresan lo importante: escuchar, conocer, seguir, dar la vida eterna, no perder y no arrebatar. A través de esta constelación de palabras ligadas entre sí se puede construir la historia integral de la vocación cristiana. Siguiendo la indicación del profeta Isaías que cita san Pablo, escuchamos que “Yo, el Señor, me he hecho encontrar incluso de los que no me buscaban, me he manifestado incluso a los que no se dirigían a mí” (Rom 10, 20).

La gracia divina precede toda la historia personal y rompe el silencio de la conciencia tal como la palabra creadora de Dios ha roto el silencio de nuestra nada en el nacimiento. La persona debe, pues, “escuchar” y nosotros sabemos que en el lenguaje bíblico el verbo está lleno de resonancias que indican la adhesión alegre, la obediencia y la elección de vida.

Finalmente, tenemos el verbo conocer que unifica mente, corazón, acción y el ser total de la persona, de tal modo que en los labios de Jesús se convierte en la definición misma de la vida eterna, ya que “la vida eterna es conocerte a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste” (Jn 17, 3).

La persona que ha escuchado y se ha hecho conocer y ha conocido a Dios “sigue” a Cristo su único pastor. Este seguimiento debe ser cotidiano y continuo, incluso cuando en el horizonte se vislumbra la pesadilla del lobo que se coloca delante dispuesto a devorar nuestra carne y a desgarrar nuestro espíritu.

Hoy, Día del Seminario, recemos por el aumento de jóvenes alumnos que quieran ser sacerdotes.