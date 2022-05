Muziek Grand Band arma la fiesta en el Armando Manzanero (FOTOS)

MÉRIDA.- Cientos de fans se dieron cita para vivir una noche de música y fiesta con Muziek Grand Band. El pasado 5 de mayo a banda se reencontró con sus fans que llegaron puntualmente al Teatro Armando Manzanero, después de una espera de más de 2 años debido a la pandemia.

Marcela, Eduardo y César interpretaron éxitos como: Celebration de Kool & The Gang, Disco Inferno de The Trammps, Dancing Queen de Abba, Stayin' Alive de Bee Gees, September de Earth, Wind & Fire, Last Dance de Donna Summer, My First My Last My Everything de Barry White, YMCA de Village People, entre una lista de más de 80 hits de los 70´s y 80´s, poniendo a bailar al público, que cantó durante más de dos horas de concierto.

También cantaron un set en español con canciones como La Chica de Humo, Ni tu ni nadie, Claridad, Si no es ahora, Cuando Calienta El Sol, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica Del Bikini Azul, e Isabel haciendo corear a todo el teatro.

La sorpresa de la noche fue la aparición en el escenario de Drake Jackson, el imitador de Michael Jackson, el cual emocionó al público.

Muziek Grand Band: próximo evento

La Grand Band de 11 integrantes anunció la presentación del viernes 5 de agosto en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con el concierto “Forever Young, La Disco Más Grande de Mérida”, invitando a sus fans a no perderse del espectáculo totalmente renovado, en un espacio donde se podrá bailar a petición de sus fans.