Los “encajes de la abuela”: pide a sacerdotes el Papa actualizar la “moda” litúrgica

CIUDAD DEL VATICANO.— El Papa Francisco pidió ayer actualizar “el arte litúrgico, la ‘moda’ litúrgica” para aplicar la reforma del Concilio Vaticano II.

Al recibir en el Vaticano a obispos y sacerdotes de la isla italiana de Sicilia, el Pontífice destacó la actualidad de la encíclica “Evangelii nuntiandi” de San Pablo VI que en el número 48 abordó la importancia de liberar a la piedad popular de todo “gesto supersticioso”.

Además, Francisco reconoció le preocupa, le inquieta bastante, la aplicación de la reforma del Concilio Vaticano II.

“No quisiera terminar sin mencionar algo que me preocupa, me inquieta bastante. Me pregunto: la reforma que ha iniciado el Concilio, ¿cómo va entre ustedes? La piedad popular es una gran riqueza y debemos guardarla, acompañarla para que no se pierda. También educarla. Sobre esto, lean el número 48 de la ‘Evangelii nuntiandi’, que tiene plena vigencia, lo que san Pablo VI nos dijo sobre la piedad popular: liberarla de todo gesto supersticioso y tomar la sustancia que lleva dentro”, indicó.

El Papa cuestionó cómo celebran las liturgias porque no va a misa en Sicilia, pero “he visto fotografías”, y agregó “hablo con claridad: estimados, todavía los encajes, las monedas..., pero ¿dónde estamos? ¡Sesenta años después del Concilio! ¡Un poco de actualización incluso en el arte litúrgico, en la ‘moda’ litúrgica!”, afirmó.

“Sí, a veces traer un poco de encaje de la abuela va. Es para homenajear a la abuela, ¿no? ¿Entendieron todo? ¿verdad? Está bien homenajear a la abuela, pero es mejor celebrar a la madre, a la santa madre Iglesia, y como la madre Iglesia quiere ser celebrada. Y que la insularidad no impida la verdadera reforma litúrgica que el Concilio ha propuesto. Y no se queden inmóviles”.

También sugirió a los presbíteros poner atención al predicar homilías porque “la gente quiere sustancia. Un pensamiento, un sentimiento y una imagen, y lo llevan durante toda la semana”.

“No sé cómo predican los sacerdotes sicilianos, si predican como se sugiere en la ‘Evangelii gaudium’ o si predican de tal manera que la gente sale a fumar un cigarrillo y luego vuelve... Esos sermones en los que se habla de todo y de nada. Tengan en cuenta que después de ocho minutos la atención decae, y la gente quiere sustancia. Un pensamiento, un sentimiento y una imagen, y lo llevan durante toda la semana”, subrayó el Papa.

Por otro lado, Francisco propuso como modelos de santidad para la vida diplomática a san Charles de Foucauld y a san Pedro Fabro.

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa realizó una visita privada a la Pontificia Academia Eclesiástica y conversó con los alumnos que se preparan para ser diplomáticos vaticanos.

La visita privada se llevó al cabo anteayer por la tarde.

En el transcurso de la conversación con los presbíteros, futuros diplomáticos vaticanos, el Pontífice argentino “subrayó la importancia de arraigarse en una espiritualidad sacerdotal alimentada por la oración y el papel del año misionero que quería como parte integrante del camino de preparación”.

El Vaticano señaló que el Papa indicó a los alumnos de la Pontificia Academia Eclesiástica como “modelos de santidad para la vida diplomática” a San Charles de Foucauld y a San Pedro Fabro.— ACI Prensa