¿Cómo cuidar mis tenis? Tips de limpieza y cómo lavarlos

La presentación de nuestro calzado es un tema que puede angustiar a muchas personas. En particular, ser juzgado por la limpieza puede llevar a preguntarnos: ¿cómo cuidar mis tenis? En este artículo te daremos una serie de tips para mantenerlos impecables, sin importar el color que tengan.

Puede ser que nuestros zapatos se ensucien por el uso constante, o que se manchan con lodo, grasa, o algún otro material. De cualquier modo, si te has preguntado ¿cómo cuidar mis tenis?, te ayudaremos a preservarlos limpios y con buena presentación.

El uso constante de los zapatos tiene como consecuencia un deterioro natural. Como es más evidente con el calzado deportivo de colores claros, ahora te vamos a dar recomendaciones para que sepas cómo lavar tenis blancos y mantenerlos en buen estado.

Tips preventivos de cuidado de tenis

Desde el mismo día que los adquieras tienes que resguardar tus tenis del sol y la humedad. Después de usarlos, dales una buena sacudida antes de meterlos al lugar en el que los guardes, así evitarás que se le adhiera el polvo.

Otra recomendación es que no metas tus tenis a la lavadora. Esto puede romper el material del que están hechos. También puede arruinar el color, incluso si son muy resistentes y blancos. No expongas tu calzado a condiciones extremas, y la lavadora es una de estas. Protégelos siempre contra la erosión y guárdalos en su caja original cuando no estén en uso.

En el caso de que se mojen tus tenis un día de lluvia, por ejemplo, conviene secarlos con un paño y dejarlos al sol para evitar el olor a humedad. Si el agua no se evapora rápidamente podría afectar su forma y consistencia. En ese sentido, también recomendamos desatar los cordones cuando el calzado no esté en uso para evitar deformaciones en su estructura.

Tips de limpieza regular

Los tenis blancos son de los más complicados de limpiar, por eso lo usaremos como ejemplo principal. Si tu calzado no es de tela y tiene diferentes materiales deberás realizar otros procedimientos, ya que cada cual tiene un cuidado especial. Si son de cuero o de gamuza no te recomendamos que lleves a cabo el siguiente procedimiento.

Ten a la mano los siguientes artículos: jabón para platos, bicarbonato, cepillo de zapatos suave o un cepillo de dientes, así como un paño suave y limpio. Quita las agujetas de tus tenis y aplica una pequeña cantidad de jabón con agua. Frota suavemente las agujetas durante un minuto, luego enjuaga y seca con el paño. Deja tus agujetas colgando en un lugar seco. Con el cepillo elimina la suciedad de la suela exterior y la parte superior del tenis. Puedes hacer una mezcla de bicarbonato y agua para esta parte de la limpieza. Para lavar las suelas aplica una pequeña cantidad de jabón con agua en el cepillo y talla suavemente en todos los rincones de la suela. Toma el tiempo necesario para quitar los restos que se encuentran en las grietas de las suelas. Cuando quedes satisfecho con la presentación de tus tenis utiliza el paño. Esto ayudará a eliminar la mayor cantidad de humedad y los restos de jabón sucio. Deja tus tenis secando al aire libre, a temperatura ambiente. No los uses hasta que estén secos completamente. Déjalos secar alrededor de ocho horas. Recuerda que tenemos que luchar contra la humedad. Finalmente, si usas tus tenis a diario, lávalos al menos una vez por semana.

Esperamos que estos tips hayan sido de utilidad para el cuidado de tus tenis. Te recomendamos que adquieras un par de buena calidad para que sea más sencillo cuidarlos. Recuerda que la calidad de tu calzado es importante para determinar su vida útil.

(I.S.)