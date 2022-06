¿Cuánto tiempo dura tu ayuda?

El viernes 10 de junio de 2022 se graduó como Ingeniero Industrial en el TecMilenio el joven R.A., el primer bebé que nació en AME hace más de 26 años. Su madre contempló, orgullosa, la escena de ver a su hijo pasar al frente del auditorio para recibir su certificado.

Estando embarazada, y angustiada por la falta de recursos económicos y apoyo humano, entró a una iglesia y con todas sus fuerzas rogó para que alguien la ayudara ante el eventual nacimiento. Una mujer desconocida se acercó y le dijo que la ayudaría. La dejó en el Hospital O’Horán y, allá, una trabajadora social le indicó que el hospital no podría hacer mucho por ella, pero, conmovida por la situación, la acercó con las madres Vicentinas, frente al hospital, quienes tampoco pudieron dar respuesta.

Nuevamente otra canalización, ahora al grupo yucateco Paternidad Responsable, que vio en esta situación la oportunidad de fundar una casa que pudiera ser el hogar temporal de muchas mujeres asustadas ante su embarazo. Pero, como en ese momento se carecía de un espacio físico que funcionara como albergue, una voluntaria la acogió temporalmente en su casa hasta que a finales de agosto de 1996 otra voluntaria facilitó el espacio que hasta el día de hoy funciona dando este servicio.

R.A. nació en septiembre de 1996 en las instalaciones actuales de AME. Fue creciendo y D. continuó en comunicación con la directora del albergue. Cuando, ya en la adolescencia, R.A. conoció su historia, incrédulo quiso visitar ese lugar, estaba próximo a terminar su bachillerato. Su madre le llevó, y recibió la acogida de la directora del albergue y de otras voluntarias, que conocieron la historia del primer bebé AME. Conmovida por la historia, una de ellas, S., ofreció a R.A. la oportunidad de gestionar una beca parcial de estudio a través de su hijo W., quien sería la mano generosa que materializaría esta oportunidad.

Después de cinco años, R.A. recibió su título como Ingeniero Industrial. Fueron cinco años de esfuerzos de R.A. de afrontar, no solo elementos académicos, sino también las situaciones derivadas de una historia de carencias. También fueron cinco años de sostén y orientación amorosa de una voluntaria que vio en R.A. la posibilidad de contribuir con un proyecto de vida.

Dignificar a la mujer y al producto de un embarazo no planeado en situación difícil es un proceso que requiere tiempo. Fui testigo de una orgullosa madre que, 26 años atrás, tenía miedo a lo que la vida depararía a ella y a su hijo no nacido. Ella no sabía que la vida le iba a regalar en ese bebé la oportunidad de tener a un hijo universitario. Hoy esta situación se materializó por la ayuda ininterrumpida durante 26 años de AME y sus múltiples voluntarias. Definitivamente, darle la mano a la madre es salvar dos vidas. Ayúdanos a seguir ayudando.

Doctora en Psicología.