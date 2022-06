En el Olimpo: 150 años con dibujantes

Ilustradores de la Península se darán cita en el Encuentro de Ilustración FIHM 2022: “150 años con dibujantes”, que se realizará mañana sábado y el domingo, en el Centro Cultural Olimpo.

Rubén Camilo Solís Pacheco, ilustrador y coordinador de la actividad, dio a conocer el programa, que será inaugurado el sábado a las 10:30 de la mañana.

En el programa se contarán cuentos para que los participantes dibujen a los personajes y la narración, a fin de practicar el dibujo y desarrollar la creatividad. Se pide acudir con libreta, lápiz y borrador.

La conferencia “‘Hamaca de la injusticia’, por Alberto Maldonado” presenta en digital la historieta corta del mismo nombre, escrita y dibujada por quien Solís Pacheco afirma es uno de los mejores exponentes del género en México.

Los dibujantes que intervendrán con presentaciones y conferencias serán Ricardo Pat, Tania Mitsu, David Chan Vargas, Míriam Pérez Ballesteros, Oswaldo Baqueiro Brito, María José López García, Georgina Yáñez, Alberto Maldonado y el propio Camilo Solís.

Sus obras estarán a la venta. La entrada a las actividades será gratuita.

El encuentro es un proyecto de la Feria de la Ilustración y la Historieta (FIHM), seleccionado por el Fondo Municipal para Creadores con Trayectoria 2022.

Este año es el quinto aniversario de la Feria.

Programa

Mañana sábado, a las 10:30 a.m. será la inauguración, y de 10 a.m. a 7 p.m. habrá mesas con obras impresas y manuales. A las 11 a.m. se presentará el cuento ilustrado “En todos lados” por Miss Kanto, con comentarios de Rosely Quijano.

De 11 a.m. a 2 p.m. será la VI Olimpíada de Dibujo; De 12 a 1 p.m., la conferencia “NFT en ilustración: pros y contras del coleccionismo digital” por David Chan Vargas; de 1 a 2, “‘Hamaca de la injusticia’, por Alberto Maldonado”; de 4 a 5, “Tío Salim y Patoons”, con Ricardo Pat y Tania Mitsu; de 4 a 7, Truekín Fanzín (intercambio de fanzines y estampas), y de 5:30 a 7, “Hamacas para despertar sueños”, taller onírico de Georgina Núñez.

El domingo, de 10 a.m. a 7 p.m. funcionarán las mismas mesas con obras impresas y manuales. De 11 a.m. a 12 i.m., dinámica de cuentos con dibujos con el tema “Abuelita del tiempo y el espacio”, y de 12 a 1, otra similar sobre “Leyenda del venado proyector, señor del monte”.

De 1 a 2 será la conferencia “De monitos y caricaturas: El uso social y político de la caricatura política y la novela gráfica, 150 años con dibujantes mexicanos”, por Ameyalli Montserrat y Valentín Sosa. De 3 a 7 se efectuará el convivio “Dibuja lo que quieras, Draw Whatevaz”, por Miss Kanto, y de 5 a 7, “Del texto a la imagen. Charla con ilustradores”, con Míriam Pérez, Oswaldo Baqueiro y María José López.— Claudia Sierra Medina